L’Association des animateurs culturels et des conseillers aux affaires culturelles (Adac) organise un panel sur le thème de la ‘’Diplomatie culturelle : nouveaux modèles, perspectives et prospectives'‘. L’événement se tiendra ce vendredi 9 septembre à 15 h à la Maison de la culture Douta Seck. Les grands axes de cette soirée de réflexion tournent autour de la diplomatie culturelle et du ‘’Soft Power’’.

Ils s'articulent autour de quatre communications telles que la ‘’diplomatie culturelle de l’historique à la notion de ‘’Soft Power’’; fondements, principes, instruments et acteurs de la diplomatie culturelle du Sénégal. La diplomatie culturelle et restitution du patrimoine culturel africain et le rôle et la place des animateurs culturels et des conseillers aux affaires culturelles dans les représentations diplomatiques et culturelles seront aussi abordés tout au long de cette séance de discussions.