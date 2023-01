Les enquêteurs de la Brigade de recherches de gendarmerie de Thiès ont interpellé le 25 décembre dernier I.D, qui devait remettre la dot de mariage à sa douce moitié. Ce spécialiste du vol de voitures de luxe avait l’habitude de disparaître avec les véhicules loués. Il a fait plus de trois victimes pour un préjudice estimé à plus d’une vingtaine de millions F CFA.

Depuis un certain temps, le bruit de vols de voitures de luxe court dans la capitale du Rails, Thiès. Selon les victimes, leur bourreau qui est un spécialiste du vol de véhicules avait comme mode opératoire de louer des bolides pour ensuite disparaître avec, avant de les écouler en Gambie ou dans le marché noir à l’intérieur du pays.

Puisque chaque chose a une fin, le 14 décembre 2022, il a pris, comme à ses habitudes, en location un véhicule Hyundai Elantra dans le parking autos de la famille des Samb établi dans la capitale du Rail. Ce jour-là, pour ne pas se faire prendre, il a eu l’ingénieuse idée de présenter, lors de la location du véhicule, de fausses pièces d’identification établies au nom d’A.S. Il a, après, éteint son téléphone portable juste après avoir quitté le parking.

Il est ainsi resté injoignable et n’a pas ramené le véhicule qu’il avait loué pour quelques heures. Ne sachant plus quoi faire, les responsables du parking, ont décidé de saisir la brigade de recherches de Thiès à travers une plainte. Pour gérer cette affaire dans un délai record, les enquêteurs ont ouvert une enquête. Ce qui a permis de localiser le faussaire et de mettre la main sur lui. En réalité, il se nomme I.D. et il devait livrer son cadeau de mariage le 25 décembre, le jour de son arrestation.

Selon nos informations, avant son interpellation, il avait déjà vendu le véhicule. Les hommes du commandant Mbaye Seck, de la Brigade de recherches de Thiès ont décidé, après son arrestation, de continuer leur enquête pour mettre hors d’état de nuire les éventuels complices du présumé voleur. Après des recoupements, auditions, investigations et techniques d’enquête moderne, dans différentes zones, ils ont pu découvrir des choses intéressantes. Selon nos informations, cette enquête a permis de savoir que les receleurs d'I.D se trouvent à Pout. Deux y ont été d’ailleurs interpellés. Les enquêteurs après avoir perquisitionné leurs domiciles ont pu retrouver, selon nos sources, le véhicule qui était déjà dépourvu de ses plaques d’immatriculation. Ils achetaient les véhicules volés par I.D., à des sommes qui varient entre quatre et huit millions.

En outre, renseignent nos interlocuteurs, dès que cette nouvelle de l’arrestation d’I.D., s’est répandue comme une trainée de poudre, d’autres victimes se sont précipitées vers la brigade et certains avaient déjà subi le même coup. Une confrontation a permis à trois victimes de reconnaître I.D.

Les trois suspects arrêtés ont été déférés au parquet de Thiès. On leur reproche entre autres les délits d’association de malfaiteurs, de vol, de recel, entre autres.

