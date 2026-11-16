À Bambey, la Convergence des Jeunes Républicains (COJER) a tenu, ce samedi 14 novembre 2026, une importante session de formation et de renforcement de capacités sous la houlette de son coordonnateur national, Ablaye Diagne.

Cet événement national, marquant les « week-ends de l’Alliance pour la République », a réuni des jeunes responsables et militants venus de toutes les régions du Sénégal. La rencontre a été rythmée par cinq communications de haut niveau animées par Luc Sarr, Abdou Mbow, Néné Tall, Abdou Khafor Touré et Moussa Sow.

Celles-ci ont principalement porté sur les enseignements de l’exercice du pouvoir, le renouvellement de l’engagement militant, les stratégies de reconquête, la modernisation de l’organisation ainsi que sur la place de la jeunesse dans les instances de décision et l’exercice des responsabilités. Au-delà de son volet formatif, cette initiative ambitionne d'impulser une nouvelle dynamique à la COJER.

L'APR entend ainsi consolider son ancrage territorial et faire de sa structure de jeunesse un espace permanent de mobilisation, de proposition et d'animation. En se conformant aux orientations du président Macky Sall, l'organisation s'engage à porter une jeunesse mieux formée, de conviction et de compétence, résolument préparée à assumer de hautes responsabilités pour reconquérir la confiance des Sénégalais.