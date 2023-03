Des députés de la délégation de l'Assemblée nationale du Québec étaient hier l'hôte de leurs collègues du Sénégal. Lors de cette rencontre, le président de l'Assemblée nationale sénégalaise a souligné que ladite visite traduit l’excellence des relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent les deux Assemblées. Pour le Dr Amadou Mame Diop, il est de tradition que des Assemblées sœurs entretenant des relations privilégiées les fortifient à travers des visites.

Et que celle-ci, au Sénégal, revêt un caractère particulier, puisqu’il s’agit de la rencontre entre le Sénégal, pays de Léopold Sédar Senghor, un des pères fondateurs de la Francophonie, et le Québec, berceau de la civilisation francophone des Amériques. "Cette visite est une opportunité de renforcer la coopération bilatérale qui lie, depuis plusieurs années, l'Assemblée nationale du Sénégal à l'Assemblée nationale du Québec. Et comme pour prolonger les positions communes que nos deux Assemblées ont régulièrement adoptées au niveau des instances de la Francophonie parlementaire, cette fructueuse relation a été concrétisée par la signature, en décembre 2016, d'un protocole d'entente.

Durant votre séjour, les délégations parlementaires sénégalaise et québécoise vont, à travers des séances de travail soumises et arrêtées d'un commun accord, échanger sur des sujets qui nous tiennent à cœur et qui intéressent les populations que nous avons le privilège de représenter. C'est dire qu'en votre qualité d'ancienne ministre de la Culture et des Communications et en tant que deuxième femme, dans l'histoire parlementaire québécoise, à accéder à la prestigieuse fonction de présidente de l'Assemblée nationale, les thématiques de la "Place de la femme en politique" ainsi que la "Diversité des expressions culturelles" seront débattues avec toute l'expertise requise", a confié le Dr Diop. Selon lui, c’est alors un grand honneur pour lui de partager avec eux l’expérience du Sénégal sur ces différentes problématiques.

..."Je souhaiterais saluer la qualité satisfaisante de collaboration entre nos services administratifs, à travers les secrétaires généraux et leurs collaborateurs, qui assurent le suivi régulier de notre coopération interparlementaire. C'est pourquoi je me réjouis de la tenue à Dakar, du 12 au 23 juin prochain, du Programme international de formation parlementaire (PIFP). Figurant, depuis 2017, dans les agendas institutionnels de nos deux Assemblées, le PIFP est le résultat d'un partenariat fructueux de notre protocole d'Entente.

Il offre l'opportunité aux fonctionnaires parlementaires francophones de renforcer les compétences indispensables à une meilleure maîtrise de leurs fonctions et d’améliorer ainsi le soutien qu'ils apportent aux parlementaires dans l'exercice de leurs missions", a ajouté le Dr Amadou Mame Diop. Soutenant que le croisement des réalités d'un parlement du Sud et celles d'un parlement du Nord permettra de mieux appréhender ces questions, pour leur enrichissement mutuel.