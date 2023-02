Les grandes annonces du PM À l’occasion, hier, des Assises de l’entreprise organisées par le Conseil national du patronat, le Premier ministre a annoncé un Conseil présidentiel pour la validation de la stratégie nationale de développement du secteur privé, une réforme du Code général des impôts. Il a également réagi aux interpellations du secteur privé pour une baisse des impôts et l’élargissement de la loi sur le contenu local à tous les secteurs de l’économie. C’est une mesure qui a été favorablement accueillie par le monde de l’entreprise. À l’occasion, hier, de la cérémonie des Assises de l’entreprise, le Premier ministre a annoncé la révision prochaine du Code général des impôts. ‘’L’objectif, selon lui, sera d’améliorer la simplicité, d’accroitre l’efficacité, la transparence et l’équité. Ce sera une réforme de grande envergure qui va être lancée très prochainement. Nous allons, comme à l’accoutumée, échanger avec les acteurs. Et pourquoi pas étudier les modalités d’une baisse de certains impôts’’. Il réagissait ainsi à une interpellation du président du CNP qui a le sentiment que le plan ‘’Yaatal’’, au lieu de viser l’élargissement de l’assiette fiscale, frappe encore davantage sur les mêmes contributeurs. Revenant sur la réforme annoncée du code, M. Agne décline les attentes du patronat : ‘’Nous avons toujours dit que notre Code général des impôts, il faut davantage le simplifier, parce qu’il est trop chargé et complexe. Il faut aussi le rendre plus attractif. La pression fiscale est trop importante. Il faut partager cette charge fiscale. Qu’il n’y ait pas seulement peu d’entreprises qui contribuent pour tout le monde. Comme on dit : trop d’impôt tue l’impôt. Les gouvernants font certes face à des obligations liées à la mobilisation des ressources pour faire face aux besoins, mais l’option, au lieu d’avoir un impôt fort sur les sociétés, elle peut aussi être de réduire cet impôt pour arriver à élargir l’assiette.’’ L’ambition du Sénégal, selon Amadou Ba, c’est de faire émerger des champions en attirant et en développant, à partir de son territoire, des investissements directs étrangers qui, en partenariat avec le secteur privé local, positionneront le Sénégal dans les chaines de valeur mondiales et favoriseront l’éclosion d’un tissu dense de PME à travers des filières compétitives. Telle est, renseigne-t-il, l’ambition exprimée dans la stratégie nationale de développement du secteur privé adopté en Conseil des ministres à Thiès et qui fera l’objet, prochainement, d’un Conseil présidentiel. Parallèlement, le gouvernement envisage d’œuvrer à bâtir ‘’un centre de référence multiservice au niveau régional, pour attirer d’importants investissements directs étrangers et favoriser la création d’emplois hautement qualifiés, y compris dans le secteur financier’’. Par ailleurs, dans son allocution, le président du CNP a insisté sur la nécessité d’élargir la loi sur le contenu local à tous les secteurs de l’économie, mais aussi d’éponger la dette intérieure des entreprises.