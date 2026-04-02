Fidèle à sa politique des dernières années visant à recruter de jeunes joueurs à (très) fort potentiel, le Real Madrid s’intéresse au polyvalent défenseur central de l’Atalanta, Honest Ahanor (18 ans, 26 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison), indique le très fiable Gianluca Di Marzio.

L’ancien du Genoa, acheté 17 millions d’euros par la Dea l’été dernier, réalise pour l’instant une excellente saison à Bergame et sa valeur marchande a logiquement grimpé pour atteindre les 25 millions d’euros. D’autres cadors européens seront sans doute au rendez-vous pour tenter de le recruter cet été, et les enchères devraient rapidement monter.