Un centre de couture unique dans son genre. Il s'agit d'un groupement d'intérêt économique (GIE) de femmes handicapées dont l’histoire est hors du commun. Né à Pikine, suite à l’initiative de l’État sénégalais de freiner le phénomène de la mendicité, le centre fut fermé après une courte période d'activité. Mais grâce au dévouement et à la perspicacité de Diama Mbengue, il renaît de ses cendres.

En plein marché Nimzatt de Guédiawaye se trouve un centre de couture où s'activent plusieurs personnes en situation de handicap. Il s'agit du centre de Diama. Son histoire nous a été contée lors d’une visite de la gouverneure du Lions Club du district 403. Ce centre a vu le jour, à Pikine, dans les années 1981, à la suite de l’initiative de l’État sénégalais de freiner le phénomène de la mendicité, en donnant aux handicapés la possibilité de subvenir à leurs besoins.

''Ce centre, qui offrait aux handicapés des formations dans les domaines de la couture, de la cordonnerie, etc., était financé essentiellement par une ONG européenne dont le soutien financier n’a duré que six mois. Au terme de cette courte période, le centre fut fermé'', renseigne Khady Ndiaye du Lions Club.

En 1983, le centre de couture Diama, grâce au dévouement et à la perspicacité de Diama Mbengue, renaquit de ses cendres. Diama Mbengue, elle-même handicapée motrice, a fait appel à tous les handicapés hommes et femmes qu’elle connaissait, afin de leur apprendre un métier qui les rendrait productifs et autonomes.

Ainsi, depuis 1994, le centre bénéficie du soutien continu du Lions Club Dakar Aurore, avec l’apport de matériels, produits de merceries, de médicaments, de vêtements, de lunettes de vue, de la confection de diverses étagères de rangements pour exposition, renseigne Khady Ndiaye.

''Dans un souci constant d’améliorer les conditions de vie et de travail du centre, Dakar Aurore a décidé de soutenir la construction d’un bâtiment à usage multifonctionnel dont la pose de première pierre a eu lieu le 26 septembre 1996'', renseigne-t-elle. Mais ce n’est que le 8 octobre 1999 que les travaux ont pu réellement démarrer, avec l’obtention de l’arrêté communal n°0011 du 2 décembre 1998 portant affectation du terrain au GIE Diama. Depuis l’année dernière, Dakar Aurore a engagé des travaux de rénovation du centre.

Egalement, lors de cette visite dans la banlieue de Dakar, la Gouverneure Mariama Diallo Tounkara s'est rendue à la Maison Rose de Guédiawaye où elle a fait des dons et constaté les réalisations effectuées par le Lions Club international.

BABACAR SY SEYE