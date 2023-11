Dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies pour la lutte contre le réchauffement climatique à travers des ressources financières nouvelles et additionnelles, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal ont signé l’Accord de Paris à travers lequel ils ont soumis d’ambitieuses contributions déterminées au niveau national pour la période 2020-2030 (CDN) au Secrétariat de la convention pour la mise en œuvre de projets d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques. Afin d’accompagner ces quatre pays du Sahel dans l’atteinte des objectifs de leurs CDN, selon une note rendue publique, le Portefeuille thématique climat Sahel (PTCS) a été lancé avec le financement exclusif du Royaume de Belgique à hauteur de 50 millions d’euros pour améliorer la gestion intégrée des ressources naturelles et restaurer durablement les écosystèmes naturels du Sahel dans le cadre de la lutte contre la désertification et les conséquences négatives des changements climatiques et, ce faisant, renforcer la résilience des populations sahéliennes vulnérables.

Cependant, d'après la même source, l’atteinte des objectifs fixés par les différentes contributions déterminées au niveau national (CDN) de ces quatre pays ne pourra être effective qu’à la condition de mobiliser un appui financier substantiel auprès de la communauté internationale.

"Ainsi, dans le cadre de ses activités, le volet régional du portefeuille a conduit un diagnostic des besoins d’appui à la mobilisation des fonds climat auprès des acteurs des quatre pays d’intervention. Un des défis majeurs et prioritaires identifiés par les quatre pays, dans ce domaine, est la faiblesse des capacités nationales en matière de formulation de requêtes de financement climat et de préparation de projets bancables climato-sensibles. Par conséquent, le renforcement des capacités des acteurs de ces pays en matière d’accès à la finance climat et de préparation de projets bancables apparait comme une condition cruciale à la bonne exécution de leurs CDN et plus globalement à la réussite de la lutte contre les changements climatiques au Sahel", a souligné la même source.

On apprend que le PTCS Volet régional a contracté la firme Climate Analytics pour faciliter l’animation de l’atelier de renforcement des capacités techniques des cadres issus des ministères de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Eau des pays partenaires en élaboration des projets bancables par le Fonds vert pour le climat (FVC). Cet atelier de formation a permis d'appuyer les institutions publiques mentionnées, à travers les cadres techniques des pays partenaires, de mobiliser des financements climat pour atteindre les objectifs que se sont fixés ces quatre pays sahéliens en termes de CDN.