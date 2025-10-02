En 2023, le PIB en valeur du Sénégal est estimé à 18 619,5 milliards de FCFA. La région de Dakar, à elle seule, génère 46,0% de la richesse nationale, avec un PIB de 8 567,7 milliards de FCFA. Cette prédominance s'explique par la forte concentration d'unités économiques dans cette région. Le rapport a également fait l'analyse des résultats selon les huit pôles-territoires.

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie du Sénégal (ANSD) a rendu public hier la note d’analyse des résultats régionaux sur la création de richesse, mesurée par la valeur ainsi que celle des dépenses, sur la période 2021 à 2023. Elle a aussi fait une analyse des résultats selon les huit pôles-territoires déclinés dans l’Agenda national de Transformation (Sénégal 2050).

Selon la note, en 2023, le PIB en valeur du Sénégal est estimé à 18 619,5 milliards de FCFA. L'examen de sa répartition par région révèle d'importantes disparités. La région de Dakar, à elle seule, génère 46,0% de la richesse nationale, avec un PIB de 8 567,7 milliards de FCFA. Cette prédominance s'explique par la forte concentration d'unités économiques dans cette région.

Par ailleurs, 71,3% du PIB national sont concentrés dans cinq régions du pays : Dakar (46,0%), Thiès (10,6%), Diourbel (5,4%), Saint-Louis (4,9%) et Kaolack (4,4%). Les neuf autres régions contribuent à hauteur de 28,7% à la richesse produite dans le pays.

Sur le plan des secteurs d’activités économiques, les régions de Thiès (12,3%), Kaffrine (9,6%) et Kolda (9,4%) sont les principales contributrices à la valeur ajoutée du secteur primaire en 2023. Cette dynamique s’explique par le poids de l’horticulture (maraîchage et cultures fruitières) à Thiès, ainsi que par l’importance des cultures céréalières et arachidières à Kaffrine et Kolda. L’activité de la pêche est également très développée dans la région de Thiès.

S’agissant du secteur secondaire, sa valeur ajoutée est essentiellement créée en 2023 par les unités de production établies dans les régions de Dakar (53,0%), de Kédougou (11,9%) et de Thiès (10,6%). Le poids important de Kédougou dans ce secteur est lié au développement des activités extractives, notamment aurifères, dans cette région.

Enfin, les régions de Dakar (55,8%) et de Thiès (9,6%) dominent la création de valeur ajoutée du secteur tertiaire en 2023. Elles sont suivies par la région de Diourbel (6,0%) où l’activité commerciale se révèle particulièrement dynamique.

Contribution des pôles-territoires à la création de richesses

L’analyse de la répartition de la richesse selon les pôles-territoires laisse apparaître de fortes disparités. En effet, le pôle Dakar concentre 46,0% de la richesse nationale avec un PIB établi à 8 567,7 milliards de FCFA. Par ailleurs, 85,7% du PIB national sont générés par cinq pôles du pays : pôle Dakar (46,0%), pôle Centre (10,9%), pôle Thiès (10,6%), pôle Diourbel-Louga (9,1%) et pôle Sud (9,0%). La richesse créée dans les trois autres pôles restants ne représente que 14,3% du PIB du Sénégal.

Du point de vue sectoriel, les pôles Centre (25,0%), Sud (24,9%) et Thiès (12,3%) sont ceux qui contribuent le plus à la valeur ajoutée du secteur primaire en 2023. Cette situation résulte de l’importance des cultures céréalières et arachidières au centre et au sud du pays. De plus, Thiès est une région à vocation halieutique et horticole (maraîchage et culture de fruits).

S’agissant du secteur secondaire, sa valeur ajoutée est essentiellement créée en 2023 par les unités de production établies dans les pôles Dakar (53,0%), Sud-Est (14,3%) et Thiès (10,6%).

Les pôles Dakar (55,8%), Diourbel-Louga (9,7%) et Thiès (9,6%) sont également ceux qui contribuent le plus à la formation de valeur ajoutée du secteur tertiaire en 2023. Le poids du pôle Diourbel-Louga s'explique par la dynamique de l’activité commerciale dans la région de Diourbel.

PIB des pôles par secteur d’activité

À l’échelle sectorielle, les activités relevant du secteur primaire représentent des parts importantes dans la création de richesse au sein de plusieurs pôles, notamment Sud (45,6%), Centre (35,0%), Nord (25,0%), Nord-Est (22,8%) et Sud-Est (26,9%). En revanche, la contribution de ce secteur demeure plus limitée dans les pôles Diourbel-Louga (17,4%) et Thiès (17,4%), et faible dans celui de Dakar (2,0%).

Le secteur secondaire, quant à lui, représente la principale source de création de valeur ajoutée dans le pôle Sud-Est, où il est à l’origine de 33,3% de la richesse produite en 2023. Ce secteur joue également un rôle important dans les pôles Dakar (27,1%), Thiès (20,5%), Diourbel-Louga (21,2%) et Nord-Est (18,0%). Dans les autres pôles, sa contribution reste relativement modérée, avec des parts variant entre 9,7% et 17,7%.

S’agissant du secteur tertiaire (commerce et autres services), il constitue le secteur principal dans les pôles de Dakar et Diourbel-Louga, où il concentre respectivement 60,0% et 49,7% de l’activité économique – des niveaux supérieurs à la moyenne nationale (49,6%).

Par ailleurs, quatre pôles affichent un poids économique des services dans des proportions proches de la moyenne nationale : Thiès (49,4%), Nord (46,9%), Nord-Est (47,1%) et Centre (41,9%).

En ce qui concerne la dynamique économique, trois pôles affichent des taux de croissance supérieurs à la moyenne nationale de 4,3% : le pôle Centre (+8,4%), le pôle Sud (+5,6%) et le pôle Diourbel-Louga (+5,5%). Toutefois, la croissance économique des autres pôles reste positive en 2023.

CHEIKH THIAM