Financements systèmes de santé

L’Assemblée nationale du Sénégal accueille les 21 et 22 octobre 2025 la réunion régionale des présidents des commissions santé et des parlementaires d’Afrique francophone. Une rencontre placée sous le signe du leadership politique et de la mobilisation de ressources pour des systèmes de santé durables. Sous le thème « Financer l’avenir : mobiliser le leadership parlementaire pour des systèmes de santé durables en Afrique francophone », la rencontre de Dakar rassemblera les présidents des commissions santé de plusieurs pays du continent, notamment le Bénin, le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, la République démocratique du Congo, le Gabon et la Guinée.

Organisée par l’Assemblée nationale du Sénégal en partenariat avec le Global TB Caucus, cette rencontre réunira également des représentants de la société civile, des institutions régionales et des partenaires techniques et financiers. Ensemble, ils échangeront sur les moyens de renforcer la gouvernance politique en matière de santé et d’assurer un meilleur accès aux diagnostics pour le VIH, la tuberculose, le paludisme et les maladies pulmonaires.

...L’objectif principal de cette réunion est d’évaluer le fardeau des maladies infectieuses et le paysage financier qui les accompagne dans la région francophone, tout en identifiant les obstacles qui freinent l’accès au diagnostic et aux soins de proximité. Les participants discuteront aussi de nouvelles technologies médicales, susceptibles d’améliorer la détection et la prise en charge des patients.

Les parlementaires chercheront, par ailleurs, à approfondir leur compréhension des engagements régionaux et mondiaux en matière de santé publique, afin de les traduire en actions politiques concrètes. Ils plaideront pour un soutien accru à la huitième reconstitution du Fonds mondial et pour un renforcement du financement national de la santé dans chaque pays. Les résultats attendus de la rencontre incluent : le renforcement de la coopération régionale entre les parlements, la société civile et les partenaires techniques ; un engagement collectif en faveur d’une augmentation des investissements nationaux dans le secteur de la santé ; l’élaboration d’une feuille de route régionale pour un plaidoyer intégré contre le VIH, la tuberculose et le paludisme.