Le Gouvernement réévalue à plus de 11% le service de la dette

Selon de nombreux experts, il sera difficile pour le Sénégal de faire face à cette dette. De telles informations sont corroborées par les dernières informations de Reuters qui revient sur la révision des projections relatives au service de la dette du Sénégal.

Selon l’agence internationale, le montant total des remboursements du principal et des intérêts pour 2026 a été estimé à 5490 milliards de francs CFA dans le document révisé, soit une augmentation de plus de 11 % par rapport aux projections de juin.

Pour 2027, le montant total du service de la dette a bondi de près d'un tiers pour atteindre 4410 milliards de francs CFA, tandis que pour 2028, le total a grimpé de près de 50 % pour atteindre 4970 milliards de francs CFA, informe Reuters.

À en croire la note de l’agence qui cite un porte-parole du FMI, le document révisé a été publié avant la prochaine mission du FMI au Sénégal, prévue du 22 octobre au 4 novembre. La source souligne que la raison pour laquelle le gouvernement a revu ses chiffres à la hausse n'était pas immédiatement claire.

Selon la source, le ministère des Finances a publié le document budgétaire actualisé lors des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Washington. À noter que récemment, Bloomberg a informé que la dette du Sénégal a été réévaluée à 132 % à la fin de 2024.

Dans sa tribune, Peter Doyle appelait à “isoler le stock de dettes non déclarées et cesser de les rembourser en attendant un examen complet. En particulier, les créanciers qui ont enfreint la loi devraient voir leurs créances annulées et les fonctionnaires qui ont agi illégalement devraient être poursuivis”.

Par ailleurs, le spécialiste préconise une étude rigoureuse de la destination des fonds empruntés. “Sans cela, aucune stratégie cohérente pour traiter la dette publique ne peut être élaborée à l'heure actuelle”, avertit-il.