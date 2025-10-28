Le Front pour la défense de la Démocratie et de la République (FDR) a donné les grandes lignes de sa marche qu'il compte organisateur ce 31 octobre. Cette annonce a été faite en présence de personnalités comme Modou Diagne Fada, Samba Sy, Abdou Mbow, etc.

Bien avant le 08 novembre des Patriotes, il y aura le 31 octobre de l'opposition. En effet, à travers le FDR, l'opposition appelle tous les partis politiques et mouvements, toutes les forces vives, les Sénégalaises et les Sénégalais, à participer à la marche qu'elle organise le vendredi 31 octobre 2025 à partir de 15h. Ce mouvement d'humeur ira de l'avenue Khalifa Ababacar SY, du jet d'eau de la Sicap au terminus de Liberté 5. La question du trajet réglé, l'opposition revient sur la saveur qu'elle compte apporter à cette marche.

"Ce sera l'occasion de montrer notre détermination à faire face à la politique antinationale du pouvoir PASTEF en exigeant le retrait des mesures antisociales, notamment le coût exorbitant de l'énergie et la fiscalité du mobile money et l'augmentation brutale des produits de première nécessité", annonce le porte-parole du jour, Abdou Mbow. La marche du 31 aura donc un bon compartiment de social, dans la mesure où, comme le révèle le parlementaire, les préoccupations porteront aussi sur « le rétablissement des 30.000 licences dans leurs droits, le respect des accords avec les organisations syndicales, le paiement des bourses familiales, le soutien aux couches vulnérables, le maintien des subventions sur l'énergie et les biens de consommation courante ».

Pour clore cette rubrique sociale, dans un contexte où certaines parties du pays essuient encore les dégâts engendrés par les crues du fleuve, le FDR en a placé pour les sinistrés. Ainsi, cette frange de l'opposition invite le gouvernement actuel au « paiement immédiat des 8 milliards de francs CFA promis aux victimes des inondations 2024 de la Vallée ainsi que l'assistance aux victimes des inondations de cette année ».

La marche du 31 octobre prochain aura aussi un volet justice. Car le front, dans sa feuille de route, exige « le respect des décisions de justice, notamment celles du Conseil constitutionnel, les condamnations définitives rendues par les juridictions, ainsi que l'arrêt du harcèlement judiciaire contre les opposants, les journalistes et autres voix critiques ». Ils réclament aussi « la fin de la politique du « deux poids deux mesures » et le respect de l'égalité de tous devant la loi ».

Sur cette même lancé Abdou mbow et cie comptent battre le macadam afin d'obtenir « la libération immédiate et inconditionnelle des prisonniers politiques et d'opinion ainsi que des otages politiques ; sans omettre l'annulation des poursuites politiques, notamment celles concernant les événements de 2021 à 2024 alors que la loi 2024-09 portant amnistie est toujours en vigueur »