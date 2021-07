Le département de Mbour vient de réceptionner sa première station météorologique. La cérémonie d’inauguration s’est déroulée, en présence du ministre du Tourisme et des Transports aériens.

Financée à hauteur de 48 millions de F CFA dans le budget de l’Etat, la nouvelle station météorologique de Mbour a été inaugurée, avant-hier par le ministre de Transports aériens, Alioune Sarr. Construite sur un espace de 8 000 m2 octroyé par la mairie de Mbour, cette ‘’station est composée d’une salle d’observation, d’un parc météorologique abritant les instruments météorologiques classiques, d’un bureau du chef de station, d’un magasin et de toutes les commodités pour un bon fonctionnement.

Cette station permet de recueillir les paramètres météorologiques dans le respect des normes et procédures de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) pour faire des prévisions, avoir des données pour la gestion des risques et catastrophes, des informations pour le compte de l’aéronautique, du tourisme, de la pêche, de l’agriculture, de l’élevage, de la santé, des travaux publics ou encore le bien-être des populations, etc.’’, a informé le ministre. Une infrastructure qui vient soulager les autorités qui se trouvaient dans une situation confuse.

En effet, informe Alioune Sarr, ‘’depuis sa création, la station météorologique de Mbour a été installée dans les locaux de l’Institut de recherche et de développement (IRD), au titre d’une convention avec l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim). L’IRD a décidé de rétrocéder leurs locaux à des tiers et a demandé à l’Anacim de trouver un nouveau site’’. D’ailleurs, explique-t-il, avec les effets des changements climatiques, les phénomènes météorologiques extrêmes vont devenir de plus en plus fréquents. C’est dans ce sens que le ministre a souligné l’impérieuse nécessité de ‘’renforcer les outils de prévision et de prévention tels que les systèmes d’alerte précoce (SAP) pour atténuer les effets indésirables de ces phénomènes’’.

Dans cet ordre d’idées, ‘’nous sommes en train de dérouler le plan de modernisation et d’équipements des stations météorologiques d’un coût de 200 millions de F CFA, mais également d’améliorer les outils de prévision météorologique. Ce plan de développement et de modernisation de l’Anacim est en parfaite synergie avec le projet phare de mon département, le hub aérien. Car nous ne pouvons pas avoir des aéroports modernes sans des stations météorologiques de qualité’’, a indiqué le ministre.

‘’L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie est au cœur du projet de hub aérien. Il a un rôle central à y jouer avec ses missions centrées sur la sûreté, la sécurité et le développement durable’’, d’après M. Sarr. À l’en croire, c’est ce qui explique que dans le cadre du Programme de reconstruction des aéroports du Sénégal (Pras), ‘’le président a procédé, lors de sa tournée économique dans le nord du pays, au lancement des travaux de l’aéroport de Ourossogui-Matam, le mercredi 16 juin, et l’aéroport de Saint-Louis va bientôt être réceptionné. C’est ainsi que les stations météorologiques de Saint-Louis, Matam, Kaolack, Ziguinchor, Kolda, Kédougou, Cap-Skirring et Linguère vont être entièrement réhabilitées et équipées’’.

Il a également profité de l’occasion pour ‘’inviter les collectivités territoriales et les communautés à participer à la préservation de cette infrastructure qui est un bien commun, un outil économique’’.

Pour sa part, le directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a rappelé le travail effectué par son agence ces derniers temps. L’Anacim ‘’est en train de moderniser le réseau national d’observation météorologique, ainsi que son système de prévision. Cette ambition permettra à l’Anacim de renforcer les outils du Centre météorologique régional spécialisé (CMRS) qui pourra non seulement répondre aux besoins de plus en plus exigeants de nos usagers, mais également fournir des prévisions et services d’orientation aux autres pays de la sous-région’’, a indiqué Sidy Guèye.