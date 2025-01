Ces nouveaux jeux sont en train de faire des ravages dans la société. Détruisant des familles, perturbant la scolarité de nombreux mineurs, ruinant beaucoup d'entrepreneurs. La cinquantaine, B. Sène, dont le numéro nous a été filé par un de nos contacts, en est le parfait exemple. Au début très réticent, il a fini par accepter de partager son expérience.

“J’avais une petite boutique de téléphones portables financée par un oncle. Je ne connaissais absolument rien du tout de ces histoires ; je voyais juste les gens jouer autour de moi. Par la suite, j'ai moi aussi plongé. Le principe est très simple à maitriser lorsqu’on est instruit”, témoigne-t-il.

C'était l'erreur à ne pas commettre, regrette-t-il. Après quelques tentatives concluantes, gagnant jusqu'à deux millions parfois, il a pensé avoir trouvé la meilleure voie pour réaliser son rêve. “Disons-nous la vérité : quel métier pourrait vous permettre d’avoir deux millions comme ça ? Il n’y en a pas. L’appétit venant en mangeant, au lieu de faire de petits paris, je misais beaucoup avec des codes 2 ou 3, car un peu plus faciles à gagner, mais je perdais au fur et à mesure. À un moment, je ne pouvais plus m’arrêter, je ne me souciais plus de ma boutique ni de mes fournisseurs. J'ai commencé à tout mélanger : l’argent des autres et le mien. Je me suis rendu compte tardivement que je n’avais plus rien”.

Monsieur Sène ne s'est pas limité à y mettre toutes ses économies. Il y a également injecté l'argent de ses fournisseurs.

Aujourd'hui en faillite, il s'est retranché dans son village d'où il accepte de nous parler au téléphone. “Je dois remercier ma femme qui m'a beaucoup soutenu dans ces moments difficiles avec nos deux garçons. Aujourd'hui, je regrette amèrement. S’il y a une chose à conseiller à quelqu’un, c’est de ne jamais tenter l’aventure. Malgré le fait que le jeu a détruit ma vie, avec les maigres recettes que je tire de mes petites activités, je continue de jouer...”

Pour lui, s'il en est arrivé là, c'est surtout parce qu'il a cherché vaille que vaille à trouver des solutions à ses premières pertes. “Vous savez, la faillite d'un commerçant, plus vous cherchez à trouver des solutions, plus vous vous enfoncez”, se souvient-il comme leçon.

A. TOURÉ (STAGIAIRE)