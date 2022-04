Depuis Georges Weah, à l'époque attaquant du grand Milan AC, aucun Africain n'a jamais été aussi proche de remporter le ballon d'or que Sadio Mané dont le nom revient comme une ritournelle parmi les favoris au sacre.

Ni Drogba ou encore Samuel Eto'o, deux grands joueurs africains de la précédente décennie, n'ont fait mieux que l'attaquant de Liverpool qui a déjà été au pied du podium du ballon d’or. L'ancien de Southampton est, actuellement plus que jamais un candidat sérieux pour être sacré meilleur joueur du monde, à l'issue de la saison en cours. En 2019, Sadio Mané n'était déjà pas loin d'être le deuxième footballeur africain à glaner le ballon France Football. Plus d'un quart de siècle après, depuis le sacre de Georges Weah en 1995, un joueur issu du continent a de réelles chances d'être sur le toit du football mondial.

Coupe d'Afrique des nations, qualification au Mondial qatari, Sadio Mané, a lui tout seul, a su porter l'équipe nationale du Sénégal au cours de cette année 2022. Le nianthio aura été ce monsieur plus, voire l'homme providentiel du dispositif de son sélectionneur, Aliou Cissé. En club, également, l'apport de Mané continue d'être déterminant. L'attaquant sénégalais enchaîne les buts et les passes décisives. Bref, signer des performances XXL est devenu son sacerdoce. Du point de vue des statistiques, Sadio Mané est déjà auteur de 19 buts et trois passes décisives avec les Reds de Liverpool. Sans oublier que l'explosif et tonitruant attaquant adore scorer face aux ténors de la Premier League, notamment. Les deux Manchester : United et City, dernières victimes de super Mané, viennent corroborer la magnifique saison du Lion de la Teranga.

Toutes ces prouesses et bien encore font indéniablement de Mané un prétendant tangible pour régner sur la planète football. Sadio Mané Ballon d'or est donc plus qu'un slogan de campagne et on en prend de plus en plus conscience.

Réforme

Plus concrètement avec la réforme des critères consacrant le ballon d'or, Sadio Mané a de réelles opportunités d'être devant tout le monde, à la fin de la saison. En effet, le critère basé sur la "carrière du joueur" a été simplement supprimé. Il faut signaler que celui-ci avait plus ou moins tendance à davantage favoriser Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, avec des palmarès collectif et individuel plus aboutis que ceux de leurs concurrents. Sadio pourra aussi compter sur la baisse de forme criarde de ces deux dieux du foot, qui semblent avoir leurs plus belles années derrière eux.

Avec les nouveaux critères qui sont désormais : les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant des prétendants ; les performances collectives et le palmarès accumulé au cours de la saison ; la classe du joueur et son sens du fair-play Sadio, Mané mériterait bel et bien le ballon d’Or. La star sénégalaise est sur une très belle lancée, sauf qu’il a l’obligation de remporter la Ligue des champions avec les Reds de Liverpool, ou encore la FA CUP ou le championnat, parce qu’il a en face de lui un grand Karim Benzema qui est en train aussi d’enregistrer une excellente saison avec le Real Madrid. Autre élément non négligeable ou pas, les performances qui sortiront de la prochaine Coupe du Monde ne seront pas prises en compte.

Lobbying pour Mané

Sur les réseaux sociaux, particulièrement, la propagande bat son plein. Les pages de sports et football en particulier font, leur, ce combat. Un vrai lobbying se met en place, au moins sur la toile. Les ultras du Sénégal, la Fédération de football et toutes autres plateformes digitales plaident pour le triomphe de cet ambassadeur du football africain.

Des voix aussi et pas des moindres se lèvent pour apporter leur soutien à ce crédible espoir africain. "Il y a deux ans, Sadio Mané était très proche de le remporter. Cette année, il fait son petit bonhomme de chemin ; il n’est pas loin", a notamment soutenu Emmanuel Adebayor, ancien attaquant des Éperviers du Togo et des Gunners d'Arsenal.

Hors du continent africain, d'autres légendes comme Edwin Van Der Sar semblent vouloir mettre une pièce sur un probable triomphe de l'actuel détenteur du ballon d'or africain. "Benzema Ballon d’or ? Pour moi, c’est non. Attendez, il y a un joueur qui fait actuellement tout aussi bien que Benzema et personne n’en parle. Sadio Mané vous connaissez ?", se positionne l'ancien portier des Pays-Bas et de Manchester United.

L'unique vainqueur africain du Graal du football mondial y est aussi allé de son commentaire. En effet, l'actuel président du Libéria a surtout voulu prodiguer de précieux conseils à l'endroit des attaquants des Reds (Mané et Salah). “Il ne faut pas qu'ils fassent du Ballon d'Or une obsession, ils devraient plutôt se concentrer sur leurs performances et essayer de s’améliorer davantage. Ils ne doivent pas se mettre une pression inutile”.

La concurrence Benzema….

Mais, Sadio n'est pas seul dans cette course au ballon d'or. En effet, en la personne de Karim Benzema, le Sénégalais a en face de lui un sérieux adversaire. Le Français semble marcher sur l'eau encore cette saison, déjà meilleurs buteur et passeur de la Liga. L'ancien de l'Olympique Lyonnais porte à lui tout seul le Real de Madrid, aussi bien qu'en championnat qu'en ligue des champions. Ses faits d'armes les plus marquants demeurent ses deux triplés, d'abord face au Paris Saint-Germain et ensuite face aux Blues de Chelsea. Sur le plan des trophées remportés, l'attaquant tricolore est déjà vainqueur de la supercoupe d'Espagne.

En outre, si pour la Liga, ce n'est plus question de formalité, le français, avec le Real Madrid, est encore en lice pour remporter la ligue des champions. En dehors de Benzema, Sadio Mané pourrait être en concurrence avec notamment Kevin De Bruyn, Kylian Mbappé ou encore son coéquipier en club Mohamed Salah. Toujours est-il que le principal challenger de l'enfant de Bambaly est sans conteste l'ancien Gones.