Qui succédera à Lionel Messi ? En attendant la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid, deux joueurs concernés par cette rencontre sont considérés comme les favoris : Sadio Mané et Karim Benzema. Interrogé sur l'attaquant qu'il préfère entre le Red et le Merengue, et donc sur le Ballon d'Or, le défenseur central sénégalais Kalidou Koulibaly (30 ans, 26 matchs et 3 buts en Serie A cette saison) a opté pour son compatriote... tout en reconnaissant l'immense talent du Français.

"Je préfère Sadio parce qu'il joue en équipe nationale avec moi, je le côtoie tous les jours et c'est un très grand joueur, a répondu le Napolitain dans Onze Mondial. J'espère qu'il gagnera le Ballon d'or un jour. Mais Benzema... il n'y a rien à dire. Je le dis depuis très très longtemps, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde.

C'est l'attaquant contre qui j'ai eu le plus de mal à jouer, il est vraiment très intelligent. Et aujourd'hui, on le voit encore. Vous pouvez demander à mes amis, quand je jouais contre lui, je disais déjà que c'était l'attaquant le plus fort que j'ai affronté, ça montre que je n'ai pas eu tort." La finale de C1 pourrait décider de l'identité du vainqueur, mais KB9 semble quand même avoir une belle longueur d'avance.