La Compagnie générale immobilière du Sahel (CGIS SA) et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ont procédé, le samedi dernier, à la livraison des parcelles viabilisées de l’assiette foncière de Bambilor, objet des titres fonciers n°5.447/R et n°4.861/R, ainsi que le lancement de la commercialisation de 700 parcelles à Bambilor.

À Bambilor, la politique de commercialisation, fondée sur un apport minimal et des facilités de paiement sur une période de deux ans, a connu un grand succès. Toutes les parcelles ont été effectivement vendues, soit plus de 700 parcelles viabilisées, dit-on. Le 11 mars 2023, la Compagnie générale immobilière du Sahel (CGIS SA) et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ont procédé à la livraison des parcelles viabilisées de l'assiette foncière de Bambilor. Les invités ont visité l'assiette foncière de la nouvelle phase mise en commercialisation, sur le même site de Bambilor, depuis le 1er mars 2023, avec des parcelles déjà viabilisées de 150 m2 et de 200 m2.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la valorisation d'un patrimoine foncier de 154 ha acquis à Bambilor en 2010, par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), objet des titres fonciers n°5.447/R et n°4.861/R. Au titre de ce projet, la Compagnie générale immobilière du Sahel (CGIS SA) a démarré, en septembre 2020, la commercialisation d'une assiette foncière de 20 ha composée de lots de 150 m2 et de 250 m2, avec des conditions de vente fixées dans les contrats de réservation. "Pour nous, c’était un défi de faire le travail conformément à nos engagements et de la livraison", a fait savoir le directeur général de CGIS, Abdou Khafor Touré.

Et de poursuivre : ‘’Il y a trop de difficultés en matière foncière liées notamment au non-respect des engagements par les promoteurs pour les développer. C’était le premier programme de CGIS et qui a connu un succès commercial, parce qu’en neuf mois, nous avons pu commercialiser 700 parcelles.’’

‘’Prendre des engagements et les respecter’’

‘’Dans les facilités, c’était un apport d’un million et le reliquat qui était étalé sur un ou deux ans. Sur la phase de la confiance aujourd’hui, on a moins de 5 % de retard de paiement. Les clients, sur la base de ces pactes, ont respecté leurs engagements’, a affirmé Abdou Khafor Touré.

Par ailleurs, il a informé qu’ils lancent aussi la commercialisation de la troisième phase de 800 parcelles. L'objectif étant de les vendre et les faire livrer cette année, fin premier semestre 2023. "On veut créer à Bambilor un pôle résidentiel avec toutes les commodités. Nous avons d’autres assiettes qu’on doit acquérir. On ne fera pas quelque chose à Bambilor sans la concertation avec les autorités locales, religieuses et coutumières".

À l’en croire, pour la création d’emplois, c’est la jeunesse de Bambilor qui sera prioritaire. "On veut contribuer au développement. L’État est une continuité. Ce projet, c’est de la restructuration, un programme de parcelles viabilisées pour que les Sénégalais adhèrent à l’autoconstruction", renchérit M. Touré.

‘’En réponse à la forte demande de parcelles pour habitation, la CDC a développé un programme d'aménagement de parcelles viabilisées de 100 ha à Bambilor. Ce programme, réparti en quatre phases, comprend plus de 3 500 parcelles viabilisées de 150 m2 et 250 m2’’, note le directeur de la CDC, Mame Boye Diao. Selon qui, cette cérémonie est également un prétexte pour le lancement de la commercialisation de la phase 3 de 22 ha qui sera livrée ainsi que la phase 4 d'une superficie de 25 ha, au courant de l'année 2023.

‘’Malgré l'inflation manifeste observée sur le prix des matériaux de construction et les dérivés du pétrole, les prix initiaux sont restés invariables, défiant toute concurrence’’, déclare Mame Boy Diao. Le DG de la CDC rappelle qu’en acquérant ces parcelles, ils ont fait un choix de vie, un choix de bâtir dans un nouvel environnement, un choix de vivre avec de nouveaux voisins de divers horizons et de diverses personnalités.

La satisfaction des acquéreurs

A noter que le site est doté des réseaux d'électricité, d'eau potable, de téléphonie et d'assainissement, ainsi que d'une voirie intégrale en bicouches. Plusieurs équipements à caractère éducatif, sanitaire, culturel, sportif, loisirs, entre autres, sont prévus.

Le représentant des acquéreurs, Ibrahima Guèye, a lui soutenu qu’ils sont satisfaits de recevoir leurs parcelles dans ce site avec toutes les commodités. Ce qui n'est pas évident, vu la situation actuelle avec les litiges fonciers qui émeuvent les foyers de nos jours. C’est le même avis que le deuxième adjoint de la mairie de Bambilor, Assane Bèye, qui a pris part à cette cérémonie.

En soutenant la réalisation de ce projet, cela a permis, dit-il, de contribuer à l'emploi des jeunes, mais également, à la réalisation d'autres infrastructures modernes.

La rencontre a aussi vu la présence des autorités coutumières et administratives de Bambilor.

DIANA DIA (STAGIAIRE)