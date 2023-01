Située dans la région de Fatick, département de Foundiougne et commune de Toubacouta, l’aire marine communautaire protégée (AMCP) de Bamboung a une superficie de 7 000 ha. L’écosystème mangrove couvre une superficie de 3 506 ha, les tannes occupent les parties dégradées de la mangrove, étendue de 1 238 ha, les bolongs constituent la zone fluviale de l’AMCP qui couvrent 350 ha. La savane, avec 433 ha, est le lieu de refuge de plusieurs mammifères. Les forêts-galeries s’entendent sur 38 ha. Elle polarise 13 villages.

Elle a été créée en 2004. Selon un document reçu, elle a été présélectionnée à cause de la richesse des peuplements de poisson, abondance d’epinephelus aneus, qui est une espèce de mérou emblématique au Sénégal, de la forte pression de pêche, de la présence de lamantins, mangroves relativement bien conservées et riches en avifaune et faune, de la facilité du contrôle du bolong et de la valeur esthétique du site.

Il s’agit, selon la même source, d’un patrimoine naturel riche et diversifié, avec une vingtaine d’amas coquillers, 154 espèces de végétaux, neuf grands types d’habitat et de formations végétales, 77 espèces de poissons, 220 espèces d’animaux, 16 espèces de reptiles, trois espèces d’amphibiens, huit espèces de mollusques, 53 espèces d’insectes. À signaler que pour mieux réussir ses missions, l’AMPC de bolong a reçu hier 25 uniformes pour les écogardes, deux tricycles, 200 foyers améliorés avec la réduction de la consommation de bois et énergie de 50 à 60 % et 1 000 fourneaux jambars.