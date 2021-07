Le Sénégal a obtenu une qualification historique en quarts de finale de la Coupe du monde U19. Les Lionceaux ont décroché leur ticket en disposant de la Lettonie, pays hôte, sur le score de 57 à 44. Ils retrouvent le tenant du titre, les Etats-Unis, cet après-midi (15 h).

L’équipe du Sénégal de basket des moins de 19 ans a enregistré une qualification historique en Coupe du monde de la catégorie. Les Lionceaux ont décroché le ticket pour les quarts de finale, hier, en s'imposant face à la sélection du pays hôte de la compétition, la Lettonie (57-44).

C’est la première fois, dans l’histoire du basket sénégalais, qu’une sélection nationale, toutes catégories confondues, accède à un tel niveau d’un Mondial de la balle orange. Les jeunes Sénégalais intègrent ainsi les 8 meilleures équipes de la 15e édition de la Coupe du monde U19, bien loin de leurs 16e et 15e places, respectivement en 2013 et en 2019.

Par contre, l’aventure s’est arrêtée très vite pour le champion d’Afrique en titre et vice-champion du monde. Le Mali a été éliminé par la France, hier, sur le score de 86 à 52. Les Aiglons, qui avaient réussi à atteindre la finale de la dernière édition, perdue face aux Etats-Unis (93-79), n’ont pas pu franchir l’obstacle français comme en 2019. Les Maliens avaient rencontré et battu (76-73) les Bleuets en demi-finales.

Ndongo et Sané époustouflants

Le Sénégal a eu plus de maitrise à l’entame de la rencontre. Les protégés de Parfait Adjivon ont dominé le premier acte grâce à une bonne présence dans le jeu intérieur et une bonne défense menée par Baye Abdou Ndongo, qui en était déjà à 7 rebonds (3 offensifs et 4 défensifs). Les Lionceaux ont même pu devancer l’adversaire de 13 points, dans les deux dernières minutes. Malheureusement, ils n’ont pas su conserver cette avance. Les Lettons sont revenus à six unités (17-11) à la fin du premier quart-temps. La Lettonie est revenue plus déterminée au 2e quart-temps. Avec une défense de zone mieux organisée, ils ont contenu les intérieurs sénégalais, qui ont eu du mal à avoir des ballons dans la raquette. Avec une adresse remarquable sur les tirs primés, les hommes de Nikolajs Mazurs ont donné des sueurs froides au banc sénégalais. Ils ont d’ailleurs remis les pendules à l’heure, 20 partout, dans les deux dernières minutes avant la pause. Il a fallu s’arracher côté sénégalais pour reprendre l’avantage (24-20).

L’entraineur du Sénégal a profité de la mi-temps pour secouer ses poulains, qui ont beaucoup péché dans le jeu offensif avec des pertes de balle faciles. Ce moment de pause a permis aux Lionceaux de reprendre leur souffle et de démarrer la seconde partie comme en première période. Ils ont entamé le 3e quart-temps par le bon bout, en trouvant les bonnes combinaisons pour prendre à défaut la défense adverse. Le jeu offensif sénégalais a retrouvé son efficacité, à l’image de Babacar Sané, meilleur marqueur de la rencontre avec 17 points. Le Sénégal a contrôlé le match durant les deux derniers quarts-temps (14-9 et 19-15). Baye Abdou Ndongo a été étincelant grâce à une bonne présence sur le rebond et sa réussite devant le cerceau. Il a réalisé un double-double avec 11 rebonds (3 offensifs et 8 défensifs) et 12 points réussis. Ce qui lui a permis d’avoir la meilleure évaluation de la rencontre (+21), devant son coéquipier Dahaba Massaga (+17), qui a également signé un double-double, 13 points marqués et 11 rebonds (2 offensifs et 9 défensifs).

Les Lionceaux face à l’ogre américain

Les quarts de finale démarrent ce jeudi, avec le Sénégal qui joue à 15 h contre le tenant du titre, les Etats-Unis. Les deux équipes se sont rencontrées lors de la dernière Coupe du monde, en phase de poules. Les Lionceaux avaient perdu par 29 points de différence (58-87).

Les Américains se sont baladés devant la Corée du Sud, hier, sur le score sans appel de 132 à 60, soit 72 points d’écart. Les champions du monde en titre ont tout balayé sur leur chemin. Ils ont d’abord survolé la poule D, avec un carton plein (3 victoires en autant de matches). Le Mali est d’ailleurs une de ses victimes dans ce groupe, avec une déculottée de 100 à 52 (48 points d’écart).

C’est dire que les hommes de Parfait Adjivon ont un sacré client pour ce quart de finale historique. Abdou Ndongo et sa bande vont tenter de rendre l’addition moins salée, afin de sortir de cette compétition avec les honneurs. Pour cela, ils devront corriger leurs pertes de balle et surtout s’appliquer sur les tirs à distance. Durant le match contre la Lettonie, le Sénégal n’a marqué aucun tir primé, sur 14 tentatives.

Affiches 1/4 de finale Canada - Espagne Sénégal - Etats-Unis Lituanie - France Serbie - Argentine

LOUIS GEORGES DIATTA