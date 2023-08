Qualifié pour les demi-finales du tournoi préqualificatif des Jeux olympiques Paris-2024, grâce à sa victoire contre le Nigeria, le Sénégal a terminé à la tête de la poule A suite à son second succès face au Mali (74-71), hier à Lagos.

L’équipe du Sénégal de basket a terminé leader de la poule A du tournoi masculin de préqualification aux Jeux olympiques Paris-2024. Les Lions ont réalisé le carton plein, en remportant leur 2e match face au Mali (74-71), hier. Ils ont obtenu une première victoire, lundi dernier, devant le Nigeria (93-87), éliminé après une seconde défaite d’affilée face au Mali (68-77).

Après leur victoire respective face aux Nigérians, les deux équipes se disputaient la première place du groupe A. Ce derby ouest-africain a été très disputé entre les deux sélections qui se tenaient de près avec un score très serré à l’entame de la partie. Le Sénégal a bien répondu au défi physique proposé par le Mali. Les Lions ont réussi à contenir l’adversaire grâce à une bonne défense. Les hommes du coach Mamadou Guèye ‘’Pabi’’ ont poussé les Aigles à commettre beaucoup de fautes. Le Sénégal a pris l’ascendant dans ce match et est passé devant avec sept points d’écart (13-6), à quatre minutes de la fin du premier quart-temps. Le coach en a profité pour reposer ses ténors. Mais le turnover n’a pas marché, puisque les entrants n’ont pas répondu aux attentes. Le jeu sénégalais est désorganisé.

Malgré la pénalité de l’adversaire, les Lions n’ont pas su en profiter pour prendre le large. Le Mali a réduit l’écart et est revenu à trois points (19-16).

Le Sénégal est en difficulté face à la défense agressive de l’adversaire. Malgré un tir à trois points de Jean-Jacques Boissy à l’entame du 2e quart-temps, les Maliens n’ont pas reculé. Les hommes du coach Kaba Kanté ont haussé le rythme. Cela leur a permis d’égaliser, 22 partout. Contrairement au premier acte, c’est les joueurs sénégalais qui sont dans la peine en défense. À cause des nombreuses fautes commises, ils ont donné l’occasion aux Aigles d’inscrire beaucoup de points sur lancers francs. Ils ont pris une bonne option, avec cinq longueurs d’avance (33-38) à la pause.

De retour des vestiaires, les Sénégalais ont très vite pris les choses en main. Après une minute de jeu, les hommes de Pabi ont remis les pendules à l’heure (38-38).

Alors que le Mali s’est réveillé, le Sénégal peine à maintenir la cadence. Comme au 2e quart-temps, les Aigles vont imposer leur rythme et passer devant, à cinq longueurs (42-47). C’est une bonne séquence que l’équipe malienne a bien exploitée. Les frères Dramé et leurs coéquipiers ont mis le pied à l’accélérateur. Ils sont même passés à neuf points d’écart (43-52).

Mais les protégés du coach Kanté ont été stoppés dans leur élan par leurs nombreuses fautes, qui les ont mis dans la pénalité, dans les deux dernières minutes. Le Sénégal a obtenu des lancers francs, mais n’en a pas profité pour repasser devant. La maladresse des Lions devant le panier les a desservis. À défaut de reprendre l’avantage, ils ont réduit le score à trois points (49-52).

Le coup de force de Gora

Heureusement, le coach Pabi a remobilisé ses troupes avant le coup d’envoi du dernier quart-temps. Le Sénégal a donné la réplique au Mali dans ce qui a fait sa force durant la partie : la rigueur physique. L’entraineur sénégalais a trouvé la solution en faisant entrer Gora Camara. Le pivot a eu un apport considérable durant ce dernier acte avec quelques points inscrits et des rebonds défensifs récupérés. Les Lions ont maitrisé les Aigles et imposé leur empreinte. Après cinq minutes de jeu, ils ont égalisé et sont repassés devant (60-58). De deux points, ils ont pu creuser l’écart à huit points (72-64). Le banc malien a senti le match lui échapper. Le coach a demandé un temps mort pour corriger la stratégie. Les Maliens ont tenté de jouer la course contre la montre, en écourtant le temps de possession de l’adversaire, en commettant des fautes. Ils ont grappillé quelques points, mais c’était trop tard, car le Sénégal a bien négocié son avance. En inscrivant successivement un panier primé et deux lancers francs, le Mali est revenu à trois points (74-71), mais le temps s’était épuisé.

Le Sénégal jouera la demi-finale contre le vainqueur entre la Tunisie et la Guinée, qui doivent s’affronter ce vendredi pour le compte de la 2e journée de la poule B, alors que le Mali va croiser le fer avec le Cameroun, leader du groupe B.

LOUIS GEORGES DIATTA