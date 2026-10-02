En perspective de la rencontre amicale contre les Comores, dimanche prochain au Vélodrome de Marseille, l’équipe nationale a enregistré une perte importante dans son effectif. Promu capitaine lors des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2027, Moussa Niakhaté va manquer la dernière sortie des Lions de la fenêtre FIFA de février-octobre.

L’information a été donnée par la Fédération sénégalaise de football, hier. ‘’Notre joueur Moussa Niakhaté, blessé, a passé une IRM ce matin à Marseille. Après les examens, Patrick Vieira a décidé de le libérer.

Le défenseur est donc forfait pour Sénégal - Comores, prévu le 4 octobre au Vélodrome, et rejoint son club pour poursuivre sa prise en charge médicale’’, lit-on dans le communiqué. Titulaire lors des deux derniers matchs, Niakhaté a évolué d’abord dans une défense à quatre, face au Mozambique dans un duo axial avec Sadibou Sané, puis dans une défense à trois, contre les Walias, aux côtés de Sané et Malang Sarr, qui a joué ses premières minutes sous le maillot du Sénégal. Son absence laissera de la place à d’autres joueurs de gagner du temps de jeu.

Après sa victoire contre l’Ethiopie (0-1), mardi dernier, la sélection nationale a rallié le sud de la France ce mercredi. Auteur de débuts mitigés avec le Sénégal, 1 nul et une victoire dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027, Patrick Vieira va poursuivre le travail dans la cité phocéenne où les Lions vont affronter les Comores en match amical.