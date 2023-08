Le Paris Saint-Germain a bel et bien accéléré concernant l'attaquant du Benfica Lisbonne Gonçalo Ramos (22 ans, 30 matchs et 19 buts en Liga Sagres pour la saison 2022-2023) ! Alors que la radio RMC a annoncé ce mercredi un accord entre le champion de France en titre et l'international portugais sur le plan contractuel, le quotidien lusitanien Record révèle une première offre du PSG, estimée à 80 millions d'euros, dont 15 millions d'euros liés à des bonus.

Cette proposition correspond au prix fixé par le club lisboète pour le jeune talent, mais on peut imaginer que les deux formations vont devoir négocier, avec l'aide de l'agent Jorge Mendes, concernant les bonus. De son côté, Ramos a bel et bien donné son feu vert pour rejoindre le PSG avec un futur contrat jusqu'en juin 2028.