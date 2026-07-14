Publié le 14 Jul 2026 - 06:40

Tue pour le vol de noix de coco

 

Le suspect a été placé en garde à vue avant d'être déféré hier devant le Tribunal de grande instance de Fatick, où il devra répondre des faits qui lui sont reprochés. Dans leur note, les Douanes réaffirment leur détermination à poursuivre la lutte contre le trafic de drogue sous toutes ses formes et à adapter leurs dispositifs de contrôle face aux nouvelles stratégies des réseaux criminels.

Le quartier Kamb Extension, à Keur Mbaye Fall, dans la commune de Mbao, est sous le choc après la mort d'un homme dans des circonstances particulièrement violentes. Selon les premiers éléments de l'enquête, Dakha Fall aurait été surpris, dans la nuit de mercredi à jeudi, en train de ramasser des noix de coco appartenant à un particulier. Interpellé par plusieurs riverains, il aurait ensuite été violemment pris à partie. D'après nos informations, la victime aurait été rouée de coups avant d'être abandonnée, grièvement blessée, au niveau de Toll Diaz, à quelques mètres des lieux de l'agression.

C'est là que des joggeurs l'ont découverte, dans un état critique. Ils ont aussitôt alerté les secours et l'ont fait évacuer vers une structure sanitaire. Malgré les soins prodigués, Dakha Fall a succombé à ses blessures jeudi dans l'après-midi. Informés de cette affaire, les enquêteurs du commissariat d'arrondissement de la Zac Mbao ont ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur les circonstances du drame. Selon nos sources, les investigations, appuyées par l'exploitation de techniques modernes d'enquête, ont conduit à l'interpellation de quatre suspects. Ces derniers ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête, qui devra déterminer les responsabilités de chacun dans cette affaire.

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