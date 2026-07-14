La Convergence syndicale des travailleurs de Senelec (CSTS) hausse le ton. Face à ce qu'elle considère comme une remise en cause des droits sociaux des agents, elle annonce un plan d'actions progressif tout en réaffirmant sa disponibilité au dialogue. Les organisations syndicales dénoncent notamment le non-respect de certains engagements et refusent que les travailleurs supportent les conséquences des difficultés financières de l'entreprise.

Le climat social se tend à la Senelec. Réunie en conférence de presse ce lundi, la Convergence syndicale des travailleurs de Senelec (CSTS), qui regroupe le Sutelec, le Sudeten, le Syntes et le Sycas, a annoncé le lancement d'un plan d'actions progressif pour défendre les acquis sociaux des travailleurs. Sans détailler l'ensemble des étapes de cette mobilisation, la CSTS affirme vouloir privilégier une démarche « responsable et unitaire », tout en prévenant que toute tentative de remise en cause des droits des travailleurs entraînera une riposte proportionnelle.

Les responsables syndicaux estiment que les performances enregistrées ces dernières années par la société nationale d'électricité sont avant tout le fruit des efforts des travailleurs. Ils rappellent que les agents assurent, souvent dans des conditions difficiles, la continuité du service public de l'électricité sur l'ensemble du territoire, aussi bien dans les centrales de production que dans les réseaux de transport, de distribution, les sous-stations et les services administratifs. Pour la CSTS, ces résultats auraient dû se traduire par le respect des engagements pris envers les travailleurs.

Or, les syndicats dénoncent ce qu'ils considèrent comme une remise en cause de droits sociaux acquis. Ils refusent notamment que les salariés soient amenés à supporter les conséquences de créances non recouvrées ou d'engagements financiers qui, selon eux, relèvent de la responsabilité d'autres acteurs. « Les travailleurs se sont acquittés de leurs obligations. Ils ne sauraient être les victimes expiatoires de difficultés dont ils ne sont ni les auteurs ni les responsables », soutiennent les responsables syndicaux.

Pour justifier leurs revendications, les syndicats mettent en avant les résultats enregistrés par Senelec ces dernières années. Ils citent notamment une amélioration du rendement global, passé de 81,9 % en 2024 à 83,1 % en 2025, une réduction de la compensation tarifaire de 21,6 %, représentant une économie de 46 milliards de francs CFA, ainsi qu'une baisse des charges de 5 %.

La CSTS souligne également que le bénéfice annuel est passé de 34 milliards de francs CFA en 2024 à 36 milliards en 2025, soit une progression de 4 %. Les responsables syndicaux rappellent aussi l'extension du réseau de lignes haute tension, passé de 580 kilomètres en 2018 à 1 678 kilomètres en 2025, ainsi que la hausse de la pointe de consommation électrique, de 560 MW en 2016 à 1 342 MW en 2026.

Selon eux, ces performances placent aujourd'hui Senelec parmi les principales compagnies d'électricité d'Afrique de l'Ouest. Malgré la fermeté de leur position, les syndicats affirment rester attachés au dialogue social. Ils invitent les autorités à privilégier la concertation et rappellent que, selon eux, les réformes engagées dans le secteur de l'énergie ne peuvent réussir sans l'adhésion des travailleurs.

La CSTS insiste également sur la nécessité de préserver les acquis sociaux, estimant qu'un État de droit ne devrait pas remettre en cause des droits légalement reconnus. Tout en réaffirmant sa disponibilité à poursuivre les discussions, la centrale syndicale appelle les travailleurs à renforcer leur unité et leur mobilisation pour défendre leurs intérêts. À travers cette sortie, les syndicats ouvrent une nouvelle séquence dans les relations sociales au sein de Senelec, sur fond de tensions autour des conditions de travail et des acquis sociaux. Reste à savoir quelle sera la réponse de la direction générale de l'entreprise et des autorités de tutelle face à ces nouvelles revendications.

M. DIOP