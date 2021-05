Bilan Covid de la Croix-Rouge  

La célébration de la Journée internationale de la Croix-Rouge a servi de prétexte à ses autorités pour faire le bilan de leurs interventions depuis le début de la pandémie de la Covid-19. Selon la présidente nationale, 3 203 volontaires ont été mobilisés.

Ils ont soutenu les communautés pendant la recherche active et les suivis réguliers des cas contacts et confinés, l'aide aux soins des patients dans les centres de traitement des épidémies, la réponse communautaire pour le respect des mesures barrières, à travers des activités de sensibilisation, de désinfection des écoles, universités, écoles coraniques, etc. Selon Bafou Ba, ils ont distribué des masques et gels antiseptiques.

Il y a aussi eu les évacuations sanitaires nocturnes de 704 malades, lors du couvre-feu, dont 407 femmes et 336 accouchements assistés ; le soutien psychosocial à 3 500 personnes et familles impactées par la Covid-19. A cela s'ajoutent, selon Mme Ba, des transferts de cash au profit de 700 ménages et l'assistance humanitaire de 1 200 autres ménages victimes des inondations.

On apprend aussi que le mouvement de la Croix-Rouge est composé de 192 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant rouge, de 160 000 sections locales et d'environ 14 millions de volontaires dans le monde. Venu présider la rencontre, le maire de la commune de Wakhinane Nimzatt, Racine Talla, a promis un terrain qui va servir de local à la Croix-Rouge départementale de Guédiawaye.