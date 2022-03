Sur invitation du Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent (Bos/PSE), dans le cadre du centre d’excellence du réseau africain des Delivery Units (DU), des Services du chef du gouvernement marocain (SCG) effectuent une visite de travail et d’échanges à Dakar, du 26 février au 5 mars 2022. Selon un communiqué du Bos reçu hier à ‘’EnQuête’’, l’objectif de cette visite est de faire le point sur les différentes actions menées dans le cadre de la coopération entre les deux structures et procéder à un partage d’expériences.

A ce titre, renseigne la même source, ces deux unités ont tenu, hier, une séance de travail présidée par le directeur général du Bos/PSE, Me El Ousseyni Kane. Cette visite fait suite aux précédentes rencontres annuelles qui ont permis au Bos d'échanger autour de l’amélioration des process en matière de suivi opérationnel et de Delivery. ‘’Les services du chef du gouvernement marocain, représentés par le directeur du Programme d’appui au climat des affaires et à la relance (Paacar), Ahmed Khalid Benomar, et le directeur du Pôle en charge de la veille stratégique et coopération internationale, Abderhamane Andaloussy, se sont réjouis de l’invitation du Bos. Ils ont réaffirmé leur souhait de tirer profit des expériences du Sénégal en termes de conduite des projets et réformes publics’’, rapporte la note.

...Selon la même source, le directeur général du Bos a réitéré, lors de son intervention, l’ambition du Réseau des Delivery Units (DU) de faciliter le partage d’expériences entre pays africains engagés dans la dynamique d’émergence et de promouvoir les meilleures pratiques en matière de pilotage et de suivi-évaluation des politiques publiques. ‘’Les deux parties ont échangé sur un certain nombre de sujets : les mécanismes de suivi-évaluation déployés au sein des deux structures ; la présentation des dernières innovations du Bos, notamment une étude sur les procédures de passation de marchés, en collaboration avec NLAGA (Non Linear Analysis, Geometry and Application) et le processus de structuration du PSE vert ; le point sur les différentes actions menées dans le cadre du Centre d’excellence du réseau africain des DU et les perspectives associées’’, indique le communiqué.