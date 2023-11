Le major de l’industrie pétrolière et gazière, BP, a tenu un forum éthique et conformité pour ses fournisseurs dans l’exploitation gazière, ce lundi. Cela entre dans le cadre du First Gas au Sénégal devant se tenir en 2024. L’industrie pétrolière et gazière fait face à pas mal de défis éthiques.

Consciente de cela, BP tient à faire de l’éthique et de la conformité des gages de bonne gouvernance. "L’industrie du pétrole et du gaz est confrontée à de nombreux défis éthiques, allant de la responsabilité environnementale à la transparence financière. Dans l’expectative du First Gas au Sénégal, prévu pour 2024, il apparaît crucial qu’un major comme BP détermine clairement les enjeux de conformité et d’éthique qui sont les gages de la bonne gouvernance liée à ses activités. Dans le cadre de la réalisation du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA) par exemple, l’éthique et la conformité constituent un des aspects les plus importants’’, a souligné le directeur général de BP Sénégal Massaer Cissé.

Il renchérit : "Lors de ce forum qui vise à renforcer et à responsabiliser les comportements commerciaux fondés sur des valeurs éthiques, en tant que moyen d'assurer l'équité économique et le développement durable, BP récompensera les fournisseurs qui répondent le mieux aux exigences de garanties des pratiques responsables et durables. Plusieurs experts seniors de BP et des intervenants externes partageront leur expérience et leur point de vue sur l’éthique et la conformité dans l’exploitation gazière, en présence de représentants de l’État et des instances du secteur".

BP veut ainsi encourager ses fournisseurs à soutenir sa politique en matière de santé, de sécurité, d’environnement et de transparence économique. La firme internationale dans le domaine de l'énergie promet de récompenser ses partenaires qui s'attèlent le mieux aux "pratiques responsables et durables".