Budget microfinance

Les députés ont adopté, ce mardi 16 novembre 2021, en commissions techniques, le projet de budget 2022 du ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, qui s'élève à douze milliards trois cent quatre-vingt-seize millions quatre cent mille sept cent quatre-vingt-neuf (12 396 400 789) francs CFA, contre dix milliards six cent soixante-neuf millions cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept (10 669 195 597) francs CFA en 2021, soit une augmentation de 1 727 205 192 F CFA en valeur absolue et 16,2 % en valeur relative.