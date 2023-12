Pour le président de la République Macky Sall, les expos universelles ont pour objectif de développer un partenariat entre les pays afin de promouvoir le commerce et l'investissement.

Le Sénégal est bien présent et bien représenté au Qatar. Depuis plus d’un mois, le pays participe à une exposition internationale. L’Asepex est maitresse d’œuvre de la participation sénégalaise qu’elle assure à merveille. Chaque semaine, un pays est mis à l’honneur. Le Sénégal est aujourd’hui le pays choisi pour mettre en avant ses exposants. Hier, lors de la cérémonie officielle d’ouverture de la semaine sénégalaise, le chef de l’État a rappelé que le rôle des expositions internationales est de promouvoir la coopération, mais également le progrès et l'éducation du grand public. Il s'agit aussi d’après, Macky Sall, à travers ces expos universelles, de développer un partenariat entre les pays, de promouvoir le commerce et l'investissement.

C'est pourquoi il a souligné la nécessité d'une participation utile et pragmatique pour exposer les potentialités de chaque pays participant. ‘’Je salue ici toutes les potentialités qui ont été exposées par le stand sénégalais qui nous représente dignement, mais aussi le Made in Sénégal qui est en gestation avec toutes les améliorations qui sont notées, notamment dans le cadre du packaging qui était souvent notre faiblesse. Nous avons ici d'autres agences telles que l’Apix, qui est l'Agence de promotion des investissements et des grands travaux, et d'autres organismes nationaux qui pourraient développer des partenariats avec l'État du Qatar, les autres pays qui sont présents dans cette expo universelle de Doha en particulier.

Il faudra beaucoup travailler sur la transformation des produits, également sur le marketing, la commercialisation et surtout comme je vous l’ai dit le packaging qui était un peu la faiblesse. Il ne me reste plus qu'à féliciter le Qatar qui nous a habitués à de grands évènements mondiaux. On ne peut pas ne pas parler de la Coupe du monde de football qui a été la plus grandiose et la plus belle jamais organisée. Donc, je ne manque jamais l'occasion de féliciter le Qatar, puisque j'étais là à Doha à l'ouverture et je pense que c'est une bonne chose d'être à cette expo universelle’’, a confié Macky Sall.

Le chef de l’État est d’avis que tout cela fait que le Sénégal est très honoré de participer à cette expo Qatar 2023-2024.

Par ailleurs, selon une note d’information sur l’expo Doha 2023 remise à la presse, à côté des expositions universelles et internationales, il y a les expos horticoles qui ont été créées pour stimuler et promouvoir les innovations dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et des services paysagers. Elles ont une mission fondamentale : partager les solutions permettant d'améliorer la qualité de la vie en ville à travers l'horticulture. Dans ce cadre, les sites des expos horticoles permettent d'accroître les espaces verts des villes et visent à améliorer la qualité de vie locale à travers des jardins, des parcs, des espaces culturels et de loisirs, d’après la note. Selon qui, elles ont un caractère international et une durée de trois à six mois. Elles se tiennent sur un espace d’au moins 50 ha minimum et doivent donner une importance à l'innovation et à l'éducation.

‘’Les participants disposent d'un jardin et d'un espace d'exposition pour partager leur expertise, techniques et idées novatrices dans le domaine de l'horticulture. Cette expo prévoit d’accueillir plus de trois millions de visiteurs et 80 pays participants officiels à côté des organisations internationales et des grandes entreprises. Le thème général est ‘Désert vert, meilleur environnement’. Il a pour objectif d'encourager, d'inspirer et d'informer le public, les gouvernements et les organisations sur des solutions innovantes pour la réduction de la désertification, dans le cadre d’une coopération internationale fructueuse.

Le Sénégal participera à cet évènement et exposera à travers la déclinaison nationale du thème général ‘Sénégal Going Green ou le PSE Vert’, dont l’ambition est de partager la vision du PSE Vert et de présenter les initiatives et innovations durables dans la transition écologique de notre pays. L’objectif global de participation est la présentation de notre héritage et potentiel commercial dans l’horticulture ainsi que les efforts consentis par les autorités pour préserver la biodiversité, nourrir, soigner les populations’’, a-t-on expliqué dans le document.

‘’Le Sénégal participera à cet évènement et exposera à travers la déclinaison nationale du thème, dont l’ambition est de partager la vision du PSE Vert et de présenter les initiatives et innovations durables dans la transition écologique de notre pays. Sa participation s’inscrit aussi dans le sillage de la consolidation des relations entre Doha et Dakar qui datent de 50 ans maintenant et devrait favoriser la promotion économique, commerciale, culturelle, touristique, technologique et environnementale de notre pays dans le domaine horticole et environnemental’’, a-t-on écrit.

‘’Au-delà de notre paysage aménagé qui reflète parfaitement la zone des Niayes, la zone forestière avec ses variétés d’espèces ainsi que la bande des filaos avec ses dunes, notre pays a accompagné et encadré des artisans qui exposent présentement leurs produits et services au niveau du pavillon. Les artisans y commercialisent des produits tels que la maroquinerie, la cordonnerie, le textile, l'habillement, les bijoux fantaisie, la vannerie, les objets sculptés en bois, des instruments de musique, le beurre de karité, l'huile de baobab...)’’, lit-on dans le document.

Plus de 29 818 visiteurs, soit 1 125 visiteurs par jour enregistrés depuis le début

En moins d’un mois, selon la note, depuis l’ouverture officielle du pavillon le 6 novembre, l’expo a enregistré 29 818 visiteurs, soit 1 125 visiteurs par jour en moyenne avec une augmentation soutenue. Durant les jeudis et vendredis qui sont le week-end des Qataris, on enregistre un chiffre avoisinant les 3 000 visiteurs dans le pavillon.

CHEIKH THIAM (ENVOYÉ SPÉCIAL AU QATAR)