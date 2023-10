Pour son deuxième match de Ligue des champions, le PSG a complètement perdu pied ce mercredi à Newcastle (4-1). Totalement déstabilisé par le pressing tout terrain des Magpies, Paris encaisse une sacrée claque.

Buts : Almiron (17e), Burn (39e), Longstaff (50e) et Schär (90+1e) pour les Magpies // Hernandez (56e) pour les Franciliens.

Vingt-et-un ans après son dernier match de poule de Ligue des champions à Saint James’ Park, Newcastle a donné la leçon, ce mercredi, à un PSG rapidement asphyxié. Au cœur d’une ambiance incandescente, les Geordies ont semblé être ceux qui disputent la C1 tous les ans depuis 2012. Malgré le quatuor offensif Dembélé-Ramos-Kolo Muani-Mbappé aligné par Luis Enrique, Paris a été quasiment inexistant en attaque. Les Parisiens ont eu des airs de débutants et, un temps menés 3-0, n’ont pu compter que sur un but de Lucas Hernandez pour sauver leur honneur. Avec ce brillant succès, les hommes d’Eddie Howe prennent la tête de cet infernal groupe F.

Complètement emportés

Si c’est un petit crachin qui s’abat sur Saint James’ Park, c’est une tempête qui frappe le PSG. Malgré une reprise d’Ousmane Dembélé qui flirte avec le poteau après une percée de Warren Zaïre-Emery et un centre de Kylian Mbappé (5e), les Parisiens sont étouffés par le pressing des Magpies, portés par une arène chauffée à blanc et noir. Alors qu’Achraf Hakimi vient de perdre un ballon très haut, Marquinhos ne retient pas la leçon et tente une petite pichenette dans l’axe pour relancer. Sanction immédiate : Bruno Guimarães transmet à Alexander Isak de la tête, mais le Suédois bute sur un énorme arrêt de Gianluigi Donnarumma. Le ballon revient vers Miguel Almirón, qui fait exploser 52 000 âmes d’un plat du pied du gauche (1-0, 17e).

Le calvaire des Parisiens se poursuit tandis que le quatuor offensif du PSG n’a quasiment rien à se mettre sous la dent durant ce premier acte. Finalement, c’est à quelques minutes de la pause que les locaux plantent un deuxième pion. Après un coup franc de Kieran Trippier et un cafouillage, le ballon revient sur Guimarães, à gauche, qui centre vers le double mètre de Dan Burn. L’Anglais domine Milan Škriniar et propulse, de la tête, le ballon dans le but, malgré une parade incroyable derrière sa ligne du portier italien. Après de longues minutes de VAR pour déterminer qui de Jamal Lascelles ou Hakimi a touché le ballon de la main, le but est validé (2-0, 39e). La mi-temps ne change rien à la dynamique de la rencontre, puisque Sean Longstaff, idéalement servi par Trippier sur la droite de la surface, ajoute un troisième but d’une frappe croisée, mal négociée par Donnarumma (3-0, 50e).

Zaïre-Emery, qui se démène depuis le coup d’envoi pour faire vivre ce milieu à deux, redonne un peu d’espoir aux siens en adressant un superbe ballon à Lucas Hernandez depuis l’entrée de la surface. Son compatriote prolonge l’offrande de la tête et ouvre son compteur avec Paris (3-1, 56e). Dès lors, Newcastle se montre plus prudent, mais continue de gêner des Parisiens pantois face au bloc anglais, trop bien huilé. Joueur le plus visible du quatuor, Ousmane Dembélé a eu des opportunités, mais il les a soit mal gérées (70e), soit envoyées sur Pope (77e). Schär fait boire le calice jusqu’à la lie aux Franciliens en envoyant une sublime frappe dans la lucarne, après avoir récupéré le ballon très haut, dans les pieds de Gonçalo Ramos (4-1, 90+1e). Bravo les gars !

Newcastle United (4-3-3) : Pope – Trippier, Schär, Lascelles, Burn – Longstaff, Guimarães, Tonali (Anderson, 65e) – Almirón (Murphy, 71e), Isak, Gordon (Targett, 90+3e). Entraîneur : Eddie Howe.

Paris Saint-Germain (4-2-4) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Škriniar, Hernandez – Ugarte (Vitinha, 64e), Zaïre-Emery – Dembélé, Kolo Muani (Barcola, 57e), Ramos, Mbappé. Entraîneur : Luis Enrique.

