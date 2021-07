Caisse dépôts et consignations

Le groupe financier international multi-métiers BGFICapital structure un financement de 30 milliards de FCFA pour la Caisse des dépôts et de consignation (CDC) du Sénégal. Selon un communiqué du groupe reçu hier à ‘’EnQuête’’, cette enveloppe sert à financer le projet d'aménagement des 30 hectares sur le site de l’ancien aéroport Léopold Sédar Senghor. ‘’L'Etat du Sénégal a renouvelé sa confiance à la Caisse des dépôts et de consignation, en lui confiant, à titre onéreux, l’assiette foncière disponible de 30 hectares à l’aéroport de Yoff, en vue de sa valorisation équitable et du renforcement de l’aménagement durable.

L’objectif : un accès équitable des Sénégalais au foncier déclassé du domaine public de l’Etat’’, informe le texte. La même source précise que c’est le mardi 29 juin 2021 que la CDC a ainsi signé cette convention de prêt avec BGFIBank Sénégal et BGFIBank Côte d’Ivoire, deux filiales du groupe bancaire gabonais BGFIBank, premier groupe bancaire d’Afrique centrale. Un financement structuré par BGFICapital, société de conseil et banque d’affaires du groupe BGFIBank.

‘’L’institution financière, suite à un appel d’offres, s’est ainsi engagée à accompagner la mise en œuvre des politiques publiques de développement aux côtés de la Caisse des dépôts et de consignation, tout en répondant aux principes de transparence et d’équité. Un ambitieux programme d’aménagement et de viabilisation de catégorie 6, pour lequel les directeurs généraux de la Caisse des dépôts et de consignation et de BGFIBank Sénégal se sont félicités. Un bel exemple de partenariat public-privé dans la structuration financière de projets à haute valeur ajoutée pour le pays’’, poursuit le communiqué.