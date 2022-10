Samuel Eto’o n’est pas content de RFI et le fait savoir. Objet du courroux du président de la Fédération camerounaise de football ? Un article signé Fabien Essiane mis en ligne jeudi sur la page Afrique Foot du site de la radio. Sous le titre ‘’Coupe du monde 2022 : quand foot et mysticisme se côtoient au Cameroun’’, le correspondant de la station fait le point sur la pratique de la sorcellerie par les joueurs du pays.

‘’La plupart des footballeurs camerounais se ruent vers les villages éloignés au fin fond de la forêt équatoriale, à la recherche et à la rencontre des tradipraticiens’’, y explique-t-il. Dénonçant la propagation de ‘’poncifs éculés’’, de ‘’propos diffamatoires’’ et d’‘’allégations douteuses’’, Samuel Eto’o prend sa plus belle plume pour adresser un droit de réponse à Marie-Christine Saragosse, présidente-directrice générale de France Médias Monde, entité regroupant RFI et France 24. Un développement relatif à l’équipe nationale a particulièrement mis hors de lui l’ex-vainqueur de la Ligue des Champions.

‘’Au sein des Lions indomptables, on ne badine pas avec la sorcellerie, même lorsqu’elle requiert certaines pratiques qui pourraient choquer le grand public’’, écrit le journaliste, qui relate des sacrifices d’animaux aux abords des stades en marge des grands matchs. Samuel Eto’o y voit une ‘’insulte à toutes les générations de joueurs qui ont gagné des compétitions grâce à leurs efforts en club et au sein des sélections’’ et réclame la publication du communiqué sur le site du média.