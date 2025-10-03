Le Conseil des ministres du mercredi 1er octobre 2025 a été marqué par des annonces majeures concernant l’agriculture, la diplomatie internationale, l’éducation et la santé.

L’agriculture s’est imposée comme l’un des dossiers prioritaires du Conseil des ministres du 1er octobre. Le président de la République a salué les efforts déjà déployés pour garantir le succès de la campagne agricole 2025. Mais il a insisté sur l’urgence de passer à la vitesse supérieure en renforçant la recherche semencière, en structurant mieux les paysans et en relançant les grands programmes agricoles. « La réussite de notre agriculture passe par l’innovation et l’organisation collective », a affirmé le chef de l’État, en soulignant l’importance de la reconstitution rapide du capital semencier, un élément clé pour augmenter la productivité nationale.

L’Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra) est appelé à jouer un rôle central dans cette mission. Le Président a également mis l’accent sur la création et le renforcement des coopératives agricoles communautaires, afin de faciliter l’accès aux intrants et la valorisation des récoltes. Autre chantier majeur : la restructuration du Programme des Domaines agricoles communautaires (PRODAC), qui doit jouer pleinement son rôle dans la modernisation de l’agriculture et l’insertion des jeunes ruraux.

Enfin, la politique du « Consommer local » reste une priorité. Le Président a demandé au ministère du Commerce et de l’Industrie de préparer activement la 6e édition du « Mois d’octobre, mois du Consommer local », un événement devenu incontournable pour valoriser les produits du terroir et renforcer la souveraineté alimentaire du pays.

ONU : le Sénégal défend ses positions et sa diplomatie

De retour de New York, le Président a présenté devant le Conseil des ministres le compte rendu de sa participation à la 80e session de l’Assemblée générale des Nations unies, du 21 au 26 septembre. À la tribune onusienne, il a défendu un Sénégal actif et responsable. La lutte contre le terrorisme, la prévention des conflits, la réponse au changement climatique et la vigilance face à la crise économique mondiale ont été au cœur de ses interventions.

Il a également alerté sur le recul de la solidarité internationale et la menace que représente l’érosion du multilatéralisme pour la coopération mondiale. Un Side Event sur les questions mémorielles, organisé par le ministère de la Justice, a été l’un des temps forts de cette participation. Intitulé « Justice et réparations pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine », cet événement a permis au Sénégal de réaffirmer son engagement pour la mémoire et la dignité des Africains, et de rappeler l’importance des réparations historiques dans le cadre international.

En marge de l’Assemblée, le Président a multiplié les rencontres bilatérales avec des dirigeants étrangers et des acteurs influents, consolidant ainsi la diplomatie sénégalaise et son rôle sur la scène internationale.

Rentrée scolaire 2025-2026 : stabilité, qualité et modernisation

À quelques jours de la reprise des classes, le Conseil des ministres a également abordé la rentrée scolaire, prévue le 6 octobre pour les enseignants et le 8 octobre pour les élèves. Le Président a rappelé que le respect du calendrier scolaire est une priorité nationale, condition indispensable pour garantir un enseignement stable et efficace sur tout le territoire.

Il a demandé au gouvernement d’accélérer la mise en œuvre du programme de résorption des abris provisoires, un chantier essentiel pour offrir à tous les élèves des conditions d’apprentissage dignes.

Au-delà des infrastructures, l’accent est mis sur la modernisation des programmes scolaires, avec un renforcement de l’informatique, du numérique, des sciences, des technologies et des langues. Sur le plan social, le Chef de l’État a exigé une régulation stricte des frais d’inscription et de scolarité, notamment dans le secteur privé, et a demandé une réflexion approfondie sur le système des cantines scolaires pour mieux l’articuler avec les politiques sociales.

Enfin, il a insisté sur le dialogue permanent avec les syndicats d’enseignants, afin de prévenir tout conflit et d’assurer la stabilité du système éducatif. Objectif affiché : consolider la qualité de l’enseignement et viser l’excellence de l’école sénégalaise.

Santé publique : vigilance face aux épidémies et campagne Octobre rose

Le Conseil des ministres a également examiné la situation sanitaire du pays. Face aux cas de fièvre de la vallée du Rift signalés, le Président a instruit le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique de mobiliser tous les dispositifs de prévention et de prise en charge des épidémies, en coordination avec les ministères concernés.

Il a insisté sur l’urgence d’une campagne de sensibilisation intense, notamment dans les zones touchées et leurs alentours, pour informer les populations sur les mesures de prévention.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein, le Chef de l’État a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sensibilisation sur le dépistage précoce et garantir une prise en charge efficace des patientes, à l’occasion de la campagne Octobre rose.

MAGUETTE NDAO