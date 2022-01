Battue très logiquement par une équipe de Côte d'Ivoire supérieure (3-1), l'Algérie est éliminée de Coupe d'Afrique des nations dès les poules. Le tenant du titre sort par la petite porte et laisse sa couronne sur le palier.

Ce que le peuple algérien craignait depuis quelques jours est devenu une réalité dans un match couperet face à la Côte d'Ivoire qui s'est transformé en cauchemar. C'est l'histoire d'une malédiction, d'une désillusion, et surtout d'un copié-collé. Comme en 1992, l'Algérie quitte la Coupe d'Afrique des nations au premier tour malgré son statut de championne en titre. Vingt ans plus tôt, les Fennecs avaient déjà croisé la route des Éléphants de la Côte d'Ivoire (une défaite 3-0). Ce jeudi à Douala, ces derniers ont joué le jeu et affiché leur supériorité face à l'équipe de Belmadi (3-1), dépassée et sans idées. L'heure est venue pour l'Algérie de descendre de son nuage.

L'Algérie sans défense

Sans aucune pitié, les Ivoiriens se sont présentés sur la pelouse de Douala avec un onze très compétitif pour contrarier le champion en titre. Ce dernier a d’ailleurs fait preuve de fébrilité sur les premières incursions des hommes de Beaumelle, alors que Mahrez trouvait le mur sur un coup franc très bien placé. À l’instar de ses copains Belaïli et Benrahma, tous les deux titulaires pour alimenter Bounedjah, l’attaquant de Manchester City a été parfaitement muselé par un bloc ivoirien discipliné et solide. Après quelques arrêts de jeu intempestifs et une petite colère d’Aurier, la partie s’est emballée quand Bennacer a profité d’un corner rapidement joué par Belaïli pour fracasser le poteau de Badra Ali Sangaré.

Puis, elle a basculé en faveur des Éléphants, Pépé se baladant sur le côté droit de la surface avant d’offrir l’ouverture du score sur un plateau à Kessié (1-0, 22e). La suite a ressemblé au début d'un long calvaire pour l'Algérie, abusant du jeu long et manquant d'inspiration pour prendre à défaut la défense adverse. Plus cohérente et plus entreprenante, la Côte d'Ivoire n'a pas attendu la seconde période pour accabler les hommes de Belmadi, Ibrahim Sangaré échappant à la vigilance de Zerrouki pour placer un coup de tête victorieux à la réception d'un joli centre plongeant d'Aurier au deuxième poteau (2-0, 39e). Sur le terrain, les visages algériens ne trompent pas : l'espoir a disparu.

Le roi laisse sa couronne

L'ivresse de l'été 2019 a laissé place à la tristesse d'un hiver déprimant pour les Fennecs, pas vraiment transfigurés par l'entrée de Slimani à la place de Benrhama au retour des vestiaires. Dépassée dans tous les compartiments du jeu, l'Algérie a continué de se faire transpercer par des Ivoiriens tranchants et déterminés à enfoncer le tenant du titre. La bande de Belmadi a reçu plusieurs avertissements, dont un poteau signé Aurier et une parade réflexe de M'Bolhi devant Pépé, avant d'être crucifiée une troisième fois. Une réalisation signée Pépé, d'un tir enroulé du gauche, après un service d'Haller (3-0, 54e).

Au fond du trou et déjà dans l'avion du retour, l'Algérie aurait pu totalement baisser les bras après avoir vu Mahrez envoyer un penalty concédé par Deli sur le poteau après un long moment de flottement (59e). Mais elle s'est accrochée aux branches, par fierté et orgueil, tentant de faire le dos rond face aux vagues ivoiriennes, et sauvant même l'honneur à l'aube du dernier quart d'heure grâce à une tête à bout portant de Bendebka après une bonne remise d'Atal (3-1, 74e). Un premier pion dans la compétition après plus de quarante tentatives, alors que la rencontre aurait pu tomber dans la folie sans un grand arrêt de Sangaré devant Slimani. Raté, l'Algérie poussant maladroitement et évitant même une claque encore plus douloureuse en voyant un quatrième but d'Haller refusé sur le gong. Une maigre consolation pour les Fennecs, derniers de leur poule avec un point, loin derrière la Côte d'Ivoire, leader. L'Afrique cherche son nouveau roi.

