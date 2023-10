Le Sénégal, champion d’Afrique, va démarrer la défense de son titre à la Can-2023 dans la poule C, en compagnie du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie, à Yamoussoukro. Le tirage au sort a été effectué hier, en Côte d’Ivoire, pays hôte de la 34e édition.

Le Sénégal connait ses adversaires de la Can 2023 à l’issue du tirage au sort effectué, hier, en Côte d’Ivoire. Les Lions, tenants du titre, sont logés dans la poule C où ils retrouveront le Cameroun, pour un choc de Lions, et ses deux voisins, la Guinée et la Gambie, pour deux derbies ouest-africains. Le Sénégal va déjà affronter en match amical, ce 16 octobre au stade Bolaert-Delelis de Lens, le Cameroun.

Cette rencontre servira donc de test pour les deux équipes avant le grand rendez-vous en terre ivoirienne. Cette équipe des Lions indomptables, médaillée de bronze chez elle en 2022, n’est pas une inconnue pour Aliou Cissé et ses joueurs.

Dans son vécu en équipe nationale, le coach a rencontré le Cameroun en tant que joueur, lors de la finale de la Can-2002 perdue aux tirs au but, au Mali, et en tant que sélectionneur national, en quarts de finale de la Can-2017, perdue également à la séance des tirs au but au Gabon, avec la bande à Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté...

Même si Cissé et ses hommes disent ne pas se focaliser sur le passé, ces retrouvailles s’annoncent épiques.

Les Lions vont également retrouver le Syli national qui les avait tenus en échec (0-0) en phase de poules lors de la dernière Can au Cameroun. Quant à la Gambie, c’est la première fois qu’elle rencontre le Sénégal en phase finale de Can. Mais les deux équipes se sont déjà croisées, il y a quinze ans, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2010. Et les Sénégalais n’avaient pas gardé un bon souvenir de cette double confrontation en 2008. Ils avaient été tenus en échec par les Scorpions en aller et retour (0-0, 1-1).

Même si les Lions sont favoris dans ces deux derbies ouest-africains, la tâche ne sera pas facile pour les protégés de Cissé.

Le pays hôte va croiser le fer, dans la poule A, avec le Nigeria, éliminé en huitièmes de finale en 2022, et la Guinée Équatoriale, quart de finaliste de la dernière Can, et enfin la Guinée-Bissau.

Le match d’ouverture va opposer, le 14 janvier 2024, la Côte d’Ivoire à la Guinée-Bissau. L’Égypte, vice-championne d’Afrique, va tenter de diriger la poule B où elle aura comme challenger le Ghana. Alors que le Cap-Vert et le Mozambique tenteront de bousculer la hiérarchie. Demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, le Maroc a bénéficié d’un tirage plus ou moins favorable. Les Lions de l’Atlas vont partager la poule F avec la RD Congo, la Zambie et la Tanzanie, qui avaient toutes manqué la Can précédente. Pour sa part, l’Algérie, championne d’Afrique en 2019, va tenter de faire mieux que la Can-2023 où elle a été éliminée dès le premier tour. Les Fennecs vont en découdre avec le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola dans la poule D.

Tirage complet : Groupe A : Côte d’Ivoire, Nigeria, Guinée Équatoriale, Guinée-Bissau Groupe B : Égypte, Ghana, Cap-Vert, Mozambique Groupe C : Sénégal, Cameroun, Guinée, Gambie Groupe D : Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Angola Groupe E : Tunisie, Mali, Afrique du Sud, Namibie Groupe F : Maroc, RD Congo, Zambie, Tanzanie

LOUIS GEORGES DIATTA