Champion d’Afrique en titre, le Sénégal a réussi son entrée en jeu à la Can de beach soccer, qui a démarré à Saly, dimanche dernier, en s’imposant face à l’Ouganda (5-1).

L’équipe du Sénégal de beach soccer a bien tenu son rang de champion d’Afrique face à celle de l’Ouganda. Les Lions de la plage ont dominé largement les débats, en s’imposant sur le score de cinq buts à un, ce dimanche, pour leur première sortie à la Can de beach soccer, qui se tient à Saly. Grâce à Raoul Mendy et Babacar Fall, auteurs de doublés et de Ninou Diatta, le Sénégal marque son empreinte dans le groupe A où il tient le statut de favori. Les Sand Cranes ont réduit le score (5-1) dans les ultimes minutes de la rencontre, grâce à Isma Kawawulo, sur penalty. ‘’C’était notre vœu d’entamer cette compétition avec une victoire. L’objectif est atteint. On va savourer le moment puis passer à autre chose, le prochain match’’, s’est réjoui Raoul Mendy.

Malgré son doublé, l’ancien attaquant du Guédiawaye FC regrette les occasions manquées et espère en inscrire plus encore durant les prochaines sorties de l’équipe. ‘’On veut toujours marquer plus de buts. Mais, au fur et à mesure qu’on avance dans la compétition, on sera plus dans le bain et on s’appliquera de mieux en mieux’’

Selon le sélectionneur national, la domination du milieu de terrain a fait la différence face à l’Ouganda. ‘’Il fallait d’abord travailler sur un plan B. Parce que le Sénégal a toujours joué un jeu direct, relance à partir du gardien. Face à l’Ouganda, dès qu’on a le ballon, ils reculent et cela nous permet de les prendre au milieu du terrain avec Papa, Babacar ou Malick. Puis on fait une attaque placée, un système qu’on n’a pas regretté’’, a expliqué Ngalla Sylla, à la fin du match.

Après une entrée réussie, le Sénégal poursuivra la défense de son titre, mercredi, face à la Tanzanie. Les Lions valideront leur qualification pour le prochain tour, en cas de victoire face aux Taifas Stars. Pour cela, le coach espère voir ses joueurs ‘’monter en puissance’’. Le technicien a deux jours pour peaufiner sa stratégie. Il compte également tirer le meilleur parti des nouvelles recrues. ‘’Cela fait des années, depuis 2009, que le même effectif est là. Il fallait intégrer des jeunes et il y’en a beaucoup. Ils vont rentrer petit à petit et j’espère qu’ils nous ferons du bien.’’

Le groupe A se joue à trois avec le Sénégal, l’Ouganda et la Tanzanie, après le retrait de la RD Congo peu avant le début de la compétition. En ouverture de cette Can, l’Egypte a été surprise par le Mozambique sur le score de 7 buts à 5. Par contre, le Maroc a tenu son rang en s’imposant face aux Seychelles (5-1).

LOUIS GEORGES DIATTA