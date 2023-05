En match de la 3e et dernière journée de la poule A de la Coupe d’Afrique des moins de 17 ans, le Sénégal espère remporter une troisième victoire successive contre la Somalie, ce soir (19 h).

Déjà qualifiée en quarts de finale, le moment est venu, pour la sélection cadette du Sénégal, de terminer en beauté la phase de poules de la Coupe d’Afrique des nations U17. Leaders incontestés de la poule A, avec deux victoires en deux matches (6 pts), les Lionceaux veulent réaliser le carton plein, en accrochant une 3e proie à leur tableau de chasse.

Pour la dernière journée de la poule A, le Sénégal affronte la Somalie (1 pt), lanterne rouge du groupe A, ce soir à 19 h. Les cadets sénégalais partent favoris dans cette affiche. L’équipe de Serigne Saliou Dia est sur une bonne dynamique et dispose de la meilleure attaque (4 buts) avec le meilleur buteur, Amara Diouf (2 buts), à égalité avec l’Algérien Moslem Anatouf, auteur d’un doublé lors de la victoire contre la Somalie (2-0). Le Sénégal affiche également une solidité défensive, pour avoir conservé ses cages inviolées en deux sorties. Seuls le Mali et le Maroc, déjà qualifiés, ont fait autant.

Serigne Saliou Dia : ‘’Continuer l’apprentissage’’

Le sélectionneur national s’est réjoui de la prestation de ses joueurs durant les deux premiers matches.

Selon Serigne Saliou Dia, le ‘’moral est au beau fixe’’ dans le groupe. En dépit de ces deux victoires, il n’est pas question pour le coach de lever le pied. Car, dit-il, le match de ce soir est aussi ‘’important’’ que les deux premiers. ‘’Ce qui est important, c’est de se projeter sur le match qui va arriver. On a vu une belle équipe de la Somalie qui a progressé entre ses deux matches. Ce sera à nous d’être très concentrés comme les matches passés. On ne se fait pas de souci pour ça, parce que les garçons sont très déterminés, très concentrés. Ils sont là pour continuer l’apprentissage et tous les matches sont importants’’. Pour cette raison, l’entraineur se focalise sur cette rencontre qui constitue ‘’une opportunité de travailler les combinaisons en attaque et en défense, et avoir plus d’assurance’’ pour le prochain tour.

L’entraineur se projette déjà sur la qualification à la Coupe du monde qui passera inéluctablement par une victoire en quarts de finale. ‘’Cela va donner plus d’expérience et de vécu à ces jeunes gens. Ce sera toujours bien pour le futur du football sénégalais. Il n’est pas donné à tous les jeunes de faire une Coupe d’Afrique et une Coupe du monde. Si on a cette possibilité, il faut donner sa vie et son âme’’.

Malgré les enjeux du tournoi, Serigne Saliou Dia ne se focalise pas seulement sur les résultats. ‘’Comme je le dis tout le temps, les U17, ce n’est pas des U20 ou U23 où il y a une exigence de résultats. Il s’agit de continuer la formation de ces jeunes pour que plus tard, ils puissent avoir les aptitudes pour être des U20 ou U23. Là, ils sont préparés à prendre les matches un à un pour continuer à grandir dans cette compétition. C’est pour cela que ce match de demain est important. Cela leur donnera une expérience de plus dans leur vie de footballeur’’.

Nur Mohamed Amin : ‘’Nous espérons gagner’’

La Somalie a inscrit son premier but et son premier point à la Can U17, avant-hier, en tenant en échec le Congo (1-1). Grâce à ce résultat, les Somaliens, novices dans dette compétition, peuvent espérer une qualification au prochain tour. Pour cela, les Ocean Stars devront réaliser l’exploit face au Sénégal, en remportant les trois points. Même si l’adversaire semble hors de portée, l’entraineur somalien y croit. ‘’Nous sommes venus en Algérie pour essayer de gagner le tournoi. Cela reste notre objectif et nous essayerons de corriger lors du prochain match. Nous sommes tombés dans un groupe difficile et le Sénégal sera un autre match difficile, mais nous espérons gagner’’, déclare Nur Mohamed Amin.

Entre le premier match perdu contre l’Algérie (2-0) et le nul face aux Diables rouges, les Somaliens pensent avoir assez appris et être suffisamment armés pour renverser les Lionceaux.

L’autre affiche du groupe A va opposer, à la même heure, le Congo (3e, 1 pt) à l’Algérie (2e, 3 pts). Les Fennecs n’ont besoin que d’un point pour conserver la 2e place et assurer la qualification, alors que les Congolais devront à tout prix s’imposer pour prendre le ticket. Mais le nul pourrait suffire pour terminer parmi les deux meilleures premières équipes de la phase de groupes.

LOUIS GEORGES DIATTA