L’équipe du Sénégal cadette affronte celle du Congo, ce dimanche, pour le compte de la première journée de la poule A de la Coupe d’Afrique des nations de football des moins de 17 ans, Algérie-2023.

La 14e édition de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans va démarrer ce week-end, en Algérie. L’équipe du Sénégal va entrer en lice, demain dimanche, face à celle du Congo, pour le compte de la première journée de la poule A. Le premier objectif du Sénégal à cette compétition est d’intégrer le dernier carré pour décrocher l’un des quatre tickets qualificatifs à la Coupe du monde U17 Pérou-2023.

Pour cela, les Lionceaux vont essayer de bien entamer ce tournoi en s’imposant face aux cadets congolais. Mais les protégés de Serigne Saliou Dia doivent mieux faire que leurs ainés qui ont perdu leur premier match en 2011 face à l’Égypte (1-2) et ont fait match nul en 2019 contre le Maroc (1-1). D’ailleurs, la sélection cadette n’a jamais dépassé le premier tour en deux participations.

Après les sacres à la Can sénior 2021, au Chan-2023 et à la Can-2023 des moins de 20 ans, les cadets ambitionnent de poursuivre cette dynamique victorieuse du football sénégalais sur le continent. Mais le chemin vers le triomphe est encore long. Et les poulains de Serigne Saliou Dia n’ont pas vraiment rassuré pendant la phase de préparation. En cinq matches amicaux, les Lionceaux ont obtenu deux victoires contre le Cameroun (1-0, 3-2), tenant du titre, et ont concédé trois défaites face au Burkina Faso (1-2), au Maroc (2-3) et à la Zambie (4-2).

Pour autant, le sélectionneur national ne juge pas nécessaire d’en faire cas. ‘’Une équipe n’est jamais prête. Une équipe est tout le temps en perspective, même en période de compétition. Je pense pouvoir faire grandir cette sélection très jeune. Il fallait les rendre un peu plus compétitifs en les faisant jouer beaucoup de matches amicaux’’, a soutenu le coach. Celui-ci a même assuré que ses poulains sont ‘’prêts à réaliser de belles choses’’.

Pour sa part, le Congo veut marquer son retour à la compétition, après avoir manqué les trois dernières éditions. Pour leur 3e participation à la Can cadette, les jeunes Diables rouges visent une qualification à la Coupe du monde U17 comme en 2011. Même s’il s’attend à une phase de poule difficile, l’entraineur du Congo, Fabrizio Cesana, est convaincu que ses joueurs peuvent réaliser une belle performance. Le technicien italien a indiqué avoir construit un groupe ‘’capable de gérer la pression et de se battre’’ pour atteindre son objectif.

En ouverture de la 14e édition de la Can U17, l’Algérie fera face à la Somalie, qui va jouer sa première phase finale. Les jeunes Fennecs, qui vont évoluer devant leur public, visent un premier trophée dans leur catégorie, après la finale perdue en 2009 sur leurs terres. Quant aux Ocean Stars, qui ont décroché leur première qualification en remportant la coupe de la Cecafa (Conseil des associations de football de l’Afrique de l’Est et du Centre) en battant le Soudan du Sud en finale par 3 buts à 1, l’objectif est de bouleverser la hiérarchie dans la poule A.

Programme Samedi 19h Algérie - Somalie Dimanche 13h Sénégal - Congo 16h Nigeria - Zambie 19h Maroc - Afrique du Sud

LOUIS GEORGES DIATTA