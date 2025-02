Le Sénégal entamera la défense de son titre de champion d’Afrique des moins de 20 ans dans la poule C de la Can U20 2015, en compagnie de la Zambie, du Kenya et de la Sierra Leone.

Champion d’Afrique en titre des moins de 20 ans (U20), le Sénégal connait ses adversaires pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations junior en Côte d’Ivoire. Pour la défense de leur titre, les Lionceaux vont en découdre avec la Zambie, le Kenya et la Sierra Leone, dans le groupe C. Les poulains de Serigne Saliou Dia héritent du tirage au sort, effectué hier, d’adversaires bien connus, notamment la Zambie et la Sierra Leone. Les jeunes Leone Stars et les Lionceaux sont les deux représentants de la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (Ufoa/A). Les deux équipes avaient disputé la finale du tournoi de la zone, au Liberia, remportée par le Sénégal, qui a conservé du coup son trophée. Les poulains de coach Serigne Saliou se sont imposés sur le score de deux buts à zéro, grâce à Cheikh Tidiane Thiam (1-0, 13e) et Ibrahima Dieng (24e, 2-0), qui a illuminé le stade Samuel Kenyan Doen avec un but sublime. Depuis le rond central, voyant la position très avancée du gardien adverse, Dieng a envoyé le ballon d’une frappe imparable au fond des filets.

Par contre les Sénégalais ne gardent pas un bon souvenir de leur dernière confrontation avec la Zambie, il y a huit ans, à Lusaka. C’était en finale de la Can U20 2017 dans la capitale zambienne. Les jeunes Chipolopolos s'étaient imposés 2-0. Les Zambiens avaient ouvert le score par Patson Daka But (16e, 1-0), avant que Chilufya (34e, 2-0) n’enfonce le clou au National Heroes Stadium. L’attaquant de Leicester City Daka avait fini meilleur buteur de la Can U20, avec quatre réalisations, à égalité avec son coéquipier Edward Chilufya et le Sud-Africain Luther Singh. Il avait d’ailleurs été nommé Meilleur joueur de la compétition. Il avait aussi été élu aux Caf Awards Meilleur jeune joueur africain 2017.

En plus de la médaille d’argent, le Sénégal avait placé quatre joueurs dans l’équipe type de la compétition. En défense, il y avait Ousseynou Diagne, capitaine des Lionceaux à l’époque, et Mamadou Mbaye, au milieu Krépin Diatta et en attaque Ibrahima Niane.

Serigne Saliou Dia : ‘’Mettre en place un nouveau groupe.’’

Le sélectionneur national Serigne Saliou Dia a réagi à la fin du tirage au sort effectué ce jeudi au Caire. L’entraineur des Lionceaux a préféré jouer la carte de l’humilité. ‘’C’est un tirage difficile, comme tous les autres, car je ne dirai jamais qu’un tirage est facile. Ce sont 13 équipes qui sont qualifiées pour cette Can et ce sont toutes des équipes de qualité, avec de la valeur’’, a-t-il déclaré.

Le Sénégal vise la conservation du titre, le premier de son histoire dans cette catégorie, décroché en 2023 en Égypte. Pour atteindre cet objectif, le coach a indiqué qu’il faut une préparation avant le début de la compétition, prévu le 26 avril prochain. ‘’Il nous faudra être prêts, avoir une bonne préparation et des matchs amicaux qui nous permettront d’évaluer l’expérience de ces jeunes sur le plan international’’.

Mais le plus gros challenger consiste à mettre en place un groupe compétitif, notamment dans une catégorie où les effectifs sont sujets à un renouvellement permanent. ‘’Nous allons devoir mettre en place un nouveau groupe, une nouvelle équipe. Si nous le réussissons, je pense que nous pourrons défendre notre titre tranquillement’’, a expliqué l’entraineur.

Ayant perdu ‘’trois quarts de l’équipe’’, le staff technique s’est déjà mis au travail pour remplacer les pertes. ‘’Nous allons créer six groupes de 25 joueurs, ce qui nous permettra de mieux cerner ceux qui pourront adhérer au projet. Car quand on construit une équipe, c’est en fonction de sa conception de jeu et du projet de jeu. Nous allons les tester afin de construire une nouvelle équipe’’, a fait savoir Serigne Saliou Dia.

Le technicien pense également aux expatriés. ‘’Après ce travail, nous intégrerons quelques joueurs des U20, des U17 déclassés ainsi que d’autres joueurs potentiels qui pourraient revenir. Nous n’oublierons pas non plus les expatriés qui rêvent de rejoindre la sélection. L’équipe nationale est ouverte à tout le monde. Nous allons élargir notre champ de sélection pour voir tous les talents et pouvoir ainsi constituer une équipe compétitive qui pourra représenter dignement le Sénégal. C’est ça, l’essentiel’’.

La Côte d’Ivoire, pays hôte, est tête d’affiche de la poule A qu’elle partage avec la RD Congo, le Ghana et la Tanzanie. Elle sera complétée par le représentant de la Zone 2 de l’Union des fédérations de football d'Afrique centrale (Uniffac 2). La poule B se présente comme la plus relevée de la compétition. Elle est composée du Nigeria, nation la plus titrée avec sept trophées, l’Égypte, quatre fois championne d’Afrique, l’Afrique du Sud et le Maroc, championne d’Afrique en 1997.

Composition des poules : Poule A : Côte d’Ivoire, Uniffac 2, RD Congo, Ghana, Tanzanie Poule B : Nigeria, Égypte, Afrique du Sud, Maroc Poule C : Sénégal, Zambie, Kenya, Sierra Leone

