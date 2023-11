Lors de la célébration de la Journée mondiale de la pêche, le président de la Coalition des acteurs de la pêche (CAPS) a indiqué que les ressources halieutiques constituent un trésor qu’ils doivent protéger. Car, partout dans le monde, les mers se vident et en raison de la pêche illégale ou de la surpêche, les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire, des populations se sentent menacées.

La situation actuelle, aux yeux d’Alioune Thiam, requiert plus de transparence dans la gouvernance du secteur de la pêche et appelle à une réflexion sur des mécanismes de gestion efficace et durable des stocks des ressources disponibles en mer. Il est de nature, selon lui, à comprendre que la baisse considérable des revenus des pêcheurs qui impactent dans leur vie sociale peut favoriser le degré de découragement de sa jeunesse qui pense trouver une vie meilleure en empruntant la voie de l'immigration irrégulière, système à ne guère encourager.

‘’Le secteur de la pêche et de l'économie maritime joue un rôle important dans l'économie nationale de notre pays. Il est l'un des principaux leviers du développement durable. À l'effet d'apporter une contribution positive pour l'atteinte des objectifs socioéconomiques assignés au secteur de la pêche, la CAPS a pris comme partenaire privilégié le ministère des Pêches et de l'Économie maritime, avec qui elle souhaite échanger de façon périodique pour toutes questions liées au secteur. Aussi, la CAPS invite tous les acteurs de la pêche, d'organisations socioprofessionnelles de rayons d'activités différentes autour d'une réflexion commune, pour faire face aux multiples défis qui interpellent le secteur.

Et ceci dans un esprit de cohésion permettant de taire toutes divergences et mettre en synergie toutes les compétences requises nécessaires. ‘’Je voudrais aussi annoncer que la CAPS se réjouit à cette occasion pour honorer des personnes-ressources qui ont joui d'un engagement citoyen dans le secteur de la pêche au Sénégal. Il s'agit d'acteurs méritants qui ont mis leur capital d'expérience avec des efforts sans relâche au profit de la pêche. Leur esprit de créativité et de détermination à accompagner les acteurs pour l'atteinte des objectifs visant à développer le secteur est à saluer et doit être montré en exemple à la jeune génération’’, a indiqué M. Thiam.