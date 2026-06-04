Centenaire d’Abdoulaye Wade

Le Sénégal s’apprête à célébrer le centenaire de l’ancien président de la République, Abdoulaye Wade. À travers une série d’activités officielles, culturelles et scientifiques prévues les 4 et 5 juin 2026 à Dakar, les organisateurs entendent rendre hommage à celui qui a marqué la vie politique sénégalaise pendant plusieurs décennies. Le coup d’envoi des festivités sera donné ce jeudi 4 juin à partir de 9 heures au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose.

Selon les organisateurs, la cérémonie officielle se déroulera en présence effective du président de la République, marquant ainsi le caractère solennel de cet anniversaire exceptionnel. Face à l'affluence attendue et au nombre limité de places dans la salle, des dispositions particulières ont été prises. Un grand chapiteau sera installé sur l’esplanade du Grand Théâtre afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de suivre l’événement. Cet espace sera équipé pour retransmettre l’intégralité de la cérémonie en direct. Les célébrations se poursuivront dans l’après-midi avec un hommage du monde de la culture à l’ancien chef de l’État. Prévu à partir de 16 heures sur l’esplanade du Grand Théâtre, cet événement réunira plusieurs figures de la scène artistique sénégalaise.

...Le point d’orgue de cette séquence culturelle sera un grand concert populaire. Selon les informations communiquées par les organisateurs, l’artiste Wally Ballago Seck animera ce spectacle destiné à célébrer les cent ans de l’ancien président. Le vendredi 5 juin, les festivités prendront une dimension académique avec l’organisation d’un colloque scientifique international. Prévu à partir de 9 heures, il portera sur le thème : « La pensée du président Abdoulaye Wade au regard des défis passés et contemporains ». Cette rencontre réunira des universitaires, chercheurs, intellectuels et personnalités venues de différents horizons pour analyser l’héritage politique, économique et institutionnel de celui qui a dirigé le Sénégal de 2000 à 2012.

À travers ces manifestations, les initiateurs de l’événement souhaitent célébrer le parcours d’un homme qui a profondément marqué l’histoire politique du Sénégal. Opposant historique devenu président de la République après plusieurs décennies de combat politique, Abdoulaye Wade demeure l’une des personnalités les plus influentes de la vie publique sénégalaise. Ces célébrations du centenaire devraient ainsi réunir responsables politiques, acteurs culturels, universitaires et sympathisants autour d’un hommage national à l’ancien chef de l’État.