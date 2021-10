Le Centre coaching incubation (2CI) Fatoumata Matar Ndiaye, spécialisé dans le coaching et le management de demain, une initiative africaine dans le domaine de la communication et du management, a été inauguré avant-hier à Pikine. Selon la manager générale de 2CI, cette structure a pour mission d’accompagner des leaders et réussir la transformation des organisations, de renforcer les échanges de pratiques qui existent, de favoriser les synergies d’actions, de renforcer le pari de la mise en œuvre des projets de transformation et de changement, de développer la mixité au niveau des entreprises et, enfin, d’optimiser la collaboration des équipes. D’après Aissatou Dièye, l’objectif principal de 2CI est d’accompagner les jeunes filles et femmes qui ont terminé très tôt l’école et qui ont une envie de reprendre leurs études.

‘’Nous leur offrons cette opportunité à travers cette startup. Nous avons des formations qui durent de 3 à 6 mois qui touchent l’incursion numérique, mais également tout ce qui est leadership et autonomisation des femmes. Nous faisons également du business coaching. Ce sont ces piliers, en termes de management et de communication, que nous faisons pour accompagner tous ceux qui sont jeunes de la banlieue. A l’heure où nous parlons, plus de 500 personnes se sont déjà inscrites sur la plateforme du 2CI.

Nous avons aussi pris la décision de l’appeler feu Fatoumata Matar Ndiaye, car elle a énormément fait pour la banlieue. Nous lançons aussi un appel à l’endroit de tous les partenaires pour qu’ils viennent nous accompagner dans cette mission de créer des leaders de demain au niveau de la banlieue dakaroise. Nous lançons un appel au ministère de la Femme, afin de bénéficier d’un appui conséquent pour soutenir toutes ces organisations inscrites dans le chapitre de l’entreprenariat féminin’’, a confié la manager.