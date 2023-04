Les différents championnats européens prennent fin bientôt. Mais en attendant le bilan de la saison, certains Lions en lice, à l'image de Mbaye Diagne dans le championnat turc, ont déjà su tirer leur épingle du jeu. Cette campagne en Süper Lig est déjà bien réussie pour l'ancien canonnier de West Bromwich Albion. Il s'épanouit, une nouvelle fois, dans un jardin qu'il affectionne tant. Fatih Karagümrük, son club actuel, est le troisième dans lequel il évolue dans cette partie de l'Eurasie.

En France, en Angleterre, en Italie ou en Turquie, les joueurs sénégalais sont bien présents dans la sphère footballistique. Et nonobstant la méforme de Sadio Mané, cette saison d'autres Lions a crevé l'écran dans les différents championnats européens. Ilimane Ndiaye avec Sheffield United, Habib Diallo avec Strasbourg et Mbaye Diagne à Fatih Karagümrük, dans l'élite turque, sont parmi ceux qui ont su rugir presque chaque weekend.

Le dernier nommé attire particulièrement l'attention. En effet, Mbaye Niang s'épanouit en Turquie dans un championnat qui n'a plus de secret pour lui, en s'illustrant par ses buts et parfois même ses passes décisives.

Des stats plus qu’honorables

En tout, Mbaye Diagne a inscrit 20 buts, dont 18 en championnat. Les deux autres ont été marqués en Coupe de Turquie. Mais au-delà de ses talents de buteur, l'ancien de West Bromwich Albion se mue parfois en passeur. Il est d'ailleurs à l'origine de 5 passes décisives, depuis le début de la saison.

Le natif de Dakar est donc impliqué dans 25 buts. Ces chiffres font de lui le troisième meilleur buteur de l'élite turque, juste derrière l'Équatorien Enner Valencia et son compère d'attaque, l'Italien Fabio Borini.

La Süper Ligue est un championnat que l'ex-pensionnaire du Club Bruges connaît très bien. Lors de ses deux premiers passages, entre 2017 et 2022, à Kasimpasa et à Galatasaray, il avait réussi à jouer de vilains tours aux gardiens à 58 reprises.

Un choix supplémentaire pour Aliou Cissé

Avec un Mbaye Diagne qui renaît de plus en plus de ses cendres, Aliou Cissé sort comme le principal gagnant de cet état de forme de l'attaquant. Le sélectionneur sénégalais est plus que jamais outillé pour confectionner sa ligne d'attaque.

En plus de Diagne, Ilimane Ndiaye, Boulaye Dia et Habib Diallo réalisent des saisons plus qu'honorables. Absent lors des deux dernières campagnes de l'équipe nationale, d'abord lors de la Coupe d'Afrique des nations au Cameroun et du Mondial ensuite, Mbaye Diagne est d'allure "revancharde".

Avec ces chiffres qui parlent pour lui, désormais, il sera difficile, voire impossible pour Aliou Cissé de se passer de lui. Mais comme dirait l'autre, trop d'abondances ne sauraient nuire. En outre, Mbaye Diagne reste un profil rare dans la Tanière. C'est un finisseur, un vrai renard des surfaces, susceptible de transformer la moindre opportunité en but. Le joueur peut aussi faire preuve de dextérité de la tête, sans oublier que c'est un bon tireur de penalties, même si dans cet ultime exercice, le sélectionneur a déjà de quoi faire.

À quelques mois de la prochaine Can, l'attaquant de Fatih Karagümrük demeure donc une sérieuse option pour la Tanière. Sans oublier que Sadio Mané traverse une mauvaise passe, depuis un certain moment. Mbaye Diagne, en plus d'être un choix presque naturel pour Aliou Cissé, pourrait être utile quand il sera peut-être confronté à des changements de systèmes offensifs.

Mamadou Diop