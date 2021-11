Une coalition de 190 pays a, grâce au soutien du Royaume-Uni, décidé d'éliminer progressivement l'électricité produite à partir du charbon et de ne plus ainsi soutenir les nouvelles centrales à charbon. Un communiqué informe, à cet effet, que des pays comme la Pologne, le Vietnam, l'Égypte, le Chili et le Maroc… ont annoncé des engagements clairs en faveur de l'élimination progressive du charbon. D’après le document, la campagne du Royaume-Uni voit les grandes banques s'engager à ne plus financer le charbon, en plus des engagements pris par la Chine, le Japon, la Corée du Sud et le G20 de mettre fin au financement étranger de la production d'électricité au charbon d'ici à la fin de 2021, mettant ainsi fin à tout financement public de nouvelles centrales à charbon.

’’Sous la présidence britannique de la Cop26, les pays s'engagent à accélérer l'élimination du charbon et à accroître rapidement le déploiement de la production d'électricité propre, marquant ainsi un tournant décisif dans la transition vers une énergie propre au niveau mondial. La fin du charbon, principal responsable du changement climatique, est en vue, grâce au Royaume-Uni, qui a obtenu une coalition de 190 pays et organisations lors de la Cop26’’.

Ces engagements, dit-on, réunis grâce aux efforts du Royaume-Uni, notamment la nouvelle "déclaration sur la transition du charbon vers l'énergie propre", concernent les pays développés et en développement, les principaux utilisateurs de charbon et les pays vulnérables au changement climatique. ‘’Dix-huit pays, dont la Pologne, le Vietnam et le Chili, s'engagent pour la première fois à éliminer progressivement le charbon et à ne pas construire ou investir dans de nouvelles centrales à charbon, marquant ainsi un moment important de la Cop26 dans la transition mondiale vers l'énergie propre’’, lit-on dans le document.