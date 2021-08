Chine-Covax

La Chine fournira deux milliards de doses de vaccin contre la Covid-19 au monde et offrira 100 millions de dollars à l’Initiative Covax, tout au long de cette année. L’annonce a été faite jeudi par le président chinois, Xi Jinping, dans un message écrit à la première réunion du Forum international sur la coopération en matière de vaccins Covid-19.

Selon un communiqué de l’ambassade de Chine au Sénégal transmis hier à ‘’EnQuête’’, les 100 millions de dollars versés à Covax serviront principalement à la distribution de vaccins aux pays en voie de développement et la Chine fera de son mieux pour aider ces pays à lutter contre la pandémie de Covid-19.

‘’La Chine s’est engagée à construire une communauté mondiale de la santé pour tous et a fourni des vaccins au monde entier, en particulier aux pays en voie de développement. Le pays a activement mené une production conjointe, ce qui illustre le concept de vaccins en tant que biens publics mondiaux’’, a souligné M. Xi.

...Le président chinois d’ajouter : ‘’J’espère que ce forum favorisera l’accessibilité aux vaccins et la distribution équitable des vaccins dans le monde, renforcera la solidarité et la coopération dans les pays en voie de développement et apportera de nouvelles contributions pour une victoire rapide contre la pandémie’’, a-t-il ajouté. Lors du Sommet mondial sur la santé en mai dernier, M. Xi a annoncé cinq mesures visant à soutenir la solidarité mondiale contre la Covid-19. Parmi celles-ci, la proposition de créer un forum international sur la coopération vaccinale pour les pays producteurs et développeurs de vaccins, les entreprises et les autres parties prenantes, afin d’explorer les moyens de promouvoir une distribution juste et équitable des vaccins dans le monde.

''Nous sommes disposés à travailler avec la communauté internationale pour promouvoir la coopération internationale en matière de vaccins et construire une communauté de destin pour l'humanité'', a déclaré le président chinois dans la note.

Les blocs opératoires de l'hôpital d'enfants Albert Royer ont été provisoirement fermés. Il en est de même pour les services de chirurgie, pédiatrie et d'anesthésie-réanimation. Selon la directrice de l'établissement, le bâtiment qui les abrite ne répond plus aux normes. Des expertises ont montré qu'il était hors d'usage et des infections et des problèmes électriques pourraient survenir.

’’Vous n’êtes pas sans savoir que depuis deux mois, ces services sont en train d’être délocalisés. Déjà, les hospitalisations et les bureaux des professionnels ont été délocalisés, les salles de plâtre et de soins aussi. Le bâtiment ne répondait plus aux normes. Nous avons jugé important, avec l’arrivée de l’hivernage, de fermer ces blocs pour une durée de deux mois. Cette fermeture est provisoire, en attendant que nous terminions des abris qui vont servir de blocs de façon transitoire’’, a-t-elle indiqué. Le médecin a annoncé que sur une période de deux ans, ces deux services, qui constituent trois blocs opératoires, seront reconstruits par l’Etat du Sénégal et les partenaires comme la fondation Gorgui Sy Dieng et l’ONG Natanguée. ‘’Nous recevons 300 enfants chaque matin, du pays et de la sous-région, mais c’est pour la sécurité de ces enfants et des usagers que nous avons jugé important de fermer’’, a-t-elle souligné.