Face à la croissance des trafics, licites et illicites, dans le Golfe de Guinée, 22 agents issus de 14 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre recevront une formation en Côte d’ivoire, à partir de ce lundi 13 jusqu’au jeudi 16 février.

La croissance exponentielle, ces dernières années, des trafics de toutes sortes dans le Golfe de Guinée constitue à la fois un enjeu de développement économique et de sécurité en Afrique de l’Ouest et du Centre. En effet, à côté du commerce légal de marchandises, la voie maritime est également utilisée par des organisations de fraude pour mettre en place tous types de trafics illicites. Dans le but d’améliorer la pertinence et l’efficacité des contrôles, l’Institut de Sécurité Maritime Interrégional (ISMI) d’Abidjan envisage d’organiser, du 13 au 16 février, une session de formation à l’intention des cadres et agents des équipes de contrôle issus des administrations et services en charge des missions de contrôle des conteneurs (type UMCC) dans les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. ‘’Il est nécessaire, selon le communiqué de l’organisation, de réunir des acteurs des unités de contrôle portuaire, afin de partager leurs expériences et de leur permettre d’acquérir de nouveaux savoirs.’’

Cette session, précise la source, s’inscrit dans le même sillage que le stage de niveau 1 du mois d’octobre 2022. ‘’Cette formation de perfectionnement vise à mieux maîtriser les risques que le transport maritime par conteneurs fait peser sur la sécurité dans le golfe de Guinée : trafic de stupéfiants, de contrefaçons de médicaments, d’armes, d’espèces animales ou végétales protégées, mais aussi pertes de ressources budgétaires pour les Etats ou risques pour la sécurité ou la stabilité des navires’’, lit-on dans le communiqué, qui précise que 22 auditeurs : douaniers, policiers, administrateurs des affaires maritimes, officiers de marine, gendarmes, provenant de 14 pays du Golfe de Guinée sont attendus à cet important rendez-vous, financé par la Coopération française, en partenariat avec la Direction générale des douanes et droits indirects française.