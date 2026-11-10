Abdoul Aziz Basse, Yoro Mbaye et Alassane Sy figurent au palmarès de Clap Ivoire 2026. Leurs œuvres ont été récompensées dans les catégories documentaire, scénario et interprétation masculine.

Le Sénégal repart de Clap Ivoire 2026 avec trois distinctions. Abdoul Aziz Basse a remporté le Prix Idriss Diabaté du meilleur film documentaire pour Atémit-Sémbé – Dieu est grand , tandis que Less Waxul , de Yoro Mbaye, a décroché deux récompenses.

Avec Atémit-Sémbé , Abdoul Aziz Basse signe un portrait de la lutteuse Isabelle Sambou, neuf fois championne d'Afrique. Dans ce documentaire de 24 minutes, il filme avec pudeur le quotidien d'une sportive dont le palmarès contraste avec ses conditions de vie. Entre souvenirs familiaux et confidences, le réalisateur interroge la reconnaissance accordée à celle qui a longtemps défendu les couleurs du Sénégal.

Yoro Mbaye a, pour sa part, a reçu le Prix Côte d'Ivoire Cinéma du meilleur scénario pour Less Waxul . Le film vaut également à Alassane Sy le prix de la meilleure interprétation masculine pour son rôle d'Oousseynou.

Ces trois récompenses distinguent autant le regard documentaire d'Abdoul Aziz Basse que l'écriture de Yoro Mbaye et le jeu d'Alassane Sy.