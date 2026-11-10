Publié le 10 Nov 2026 - 21:46
CLAP IVOIRE 2026

Trois distinctions pour le Sénégal

 

Abdoul Aziz Basse, Yoro Mbaye et Alassane Sy figurent au palmarès de Clap Ivoire 2026. Leurs œuvres ont été récompensées dans les catégories documentaire, scénario et interprétation masculine.

 

Le Sénégal repart de Clap Ivoire 2026 avec trois distinctions. Abdoul Aziz Basse a remporté le Prix Idriss Diabaté du meilleur film documentaire pour Atémit-Sémbé – Dieu est grand , tandis que Less Waxul , de Yoro Mbaye, a décroché deux récompenses.

Avec Atémit-Sémbé , Abdoul Aziz Basse signe un portrait de la lutteuse Isabelle Sambou, neuf fois championne d'Afrique. Dans ce documentaire de 24 minutes, il filme avec pudeur le quotidien d'une sportive dont le palmarès contraste avec ses conditions de vie. Entre souvenirs familiaux et confidences, le réalisateur interroge la reconnaissance accordée à celle qui a longtemps défendu les couleurs du Sénégal.

Yoro Mbaye a, pour sa part, a reçu le Prix Côte d'Ivoire Cinéma du meilleur scénario pour Less Waxul . Le film vaut également à Alassane Sy le prix de la meilleure interprétation masculine pour son rôle d'Oousseynou.

Ces trois récompenses distinguent autant le regard documentaire d'Abdoul Aziz Basse que l'écriture de Yoro Mbaye et le jeu d'Alassane Sy.

Fatou Ba

Section: 
culture
JOURNÉE INTERNATIONALE DE L'ÉCRIVAIN AFRICAIN : La littérature africaine à la conquête de l’humanité
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION “OLYMPIENNES AFRICAINES” : Ces femmes qui ont ouvert la voie
JURIPLUME – ENTRE DROIT ET LITTÉRATURE : Dix plumes en lice pour trois prix
RAMATOULAYE DIALLO, DITE “BLACKISH” : À Nguekhokh, Blackish veut faire du festival un tremplin pour les jeunes
PREMIER ESSAI : Nogaye Babel Sow ose être lue
EXIL ACADÉMIQUE : Quand le savoir cherche refuge
COLLOQUE INTERNATIONAL “LE RIRE EST-IL LA POLITESSE DU DÉSESPOIR ?” : Boniface Mongo-Mboussa, le rire comme résistance
“IL ÉTAIT UNE FOIS GAZA” : L’art contre l’effacement
LITTÉRATURE : “Le Temps de Tamango” retrouve les librairies sénégalaises
THÉLYSON ORÉLIEN - “C’ÉTAIT ÇA OU MOURIR” : L’auteur répond aux accusations d’IA et reconnaît des plagiats
EMPREINTE 100 ANS : Quatorze artistes pour raconter le Sénégal
PRIX CHEIKH HAMIDOU KANE : Un héritage à lire au présent
« EN MOUVEMENT, EN LUMIÈRE » : Ina Thiam donne leur place aux sportives sénégalaises
CHAMBRE 207 : De l’ombre à la lumière
A LA DÉCOUVERTE DU GRAFFITI : Un art en quête de reconnaissance
ÉTAPE DAKAROISE DU RED BULL BC ONE : Quand le breaking mondial rencontre la scène locale
PONT DES STYLES : Quand la mode jette un pont entre les générations
LE CONTRAT : De Jololi à Prince Arts, une histoire de transmission
PORTRAIT – ANNE-MARIE FAYE NDIAYE : De Louga à Dakar, un autre regard sur la culture
CINÉMA : Quand le public devient critique de cinéma