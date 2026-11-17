Du 19 au 26 novembre, la Place de la Nation accueillera la première édition de Dakar Art Platform. Ce salon entend réunir artistes, galeries, collectionneurs et public, tout en offrant une visibilité à des créateurs qui, selon ses organisateurs, restent en marge des grandes manifestations artistiques.

Rapprocher les œuvres de leur public et ouvrir de nouveaux débouchés aux artistes. C’est l’ambition de Dakar Art Platform, dont la première édition se tiendra du 19 au 26 novembre à la Place de la Nation, dans le sillage de la Biennale de Dakar. Porté par Tandem Africa Events, ce salon veut faire de la rencontre entre créateurs, galeries, collectionneurs et amateurs d’art un levier de développement du marché de l’art contemporain.

Le projet a été présenté ce lundi 16 novembre lors d’une conférence de presse réunissant Talibouya Diagne, directeur de Tandem Africa Events, Dr Youma Fall, commissaire d’exposition, et Massamba Mbaye, curateur et responsable du Lab. Au-delà du programme d’expositions, les intervenants ont défendu la nécessité de mieux articuler visibilité artistique et accès au marché. Leur objectif : proposer un espace complémentaire à la Biennale, susceptible d’accueillir des acteurs qui ne trouvent pas toujours leur place dans ses dispositifs institutionnels.

De la consécration au marché

« La Biennale de Dakar crée des récits, des consécrations, mais laisse aussi en marge un certain nombre d’acteurs », a expliqué Dr Youma Fall. Selon la commissaire, ce constat a nourri la création de Dakar Art Platform. « Nous avons décidé d’investir ce vide, c’est-à-dire le marché », a-t-elle précisé. Pour les organisateurs, le salon n’a pas vocation à concurrencer la Biennale. Il entend prolonger sa dynamique en offrant aux œuvres d’autres possibilités de présentation et de circulation. L’enjeu est de mettre en relation les créateurs avec les professionnels du secteur et le public, au-delà de la reconnaissance que peut apporter une exposition.

« Un salon, c’est une situation de médiation qui est créée. C’est une rencontre entre le créateur et son public, mais aussi entre l’œuvre d’art et le marché », a souligné Dr Youma Fall. Cette médiation doit ainsi occuper une place centrale dans le rendez-vous, conçu à la fois comme un lieu d’exposition et un espace d’échanges entre les différents acteurs de la création contemporaine.

Au cœur de cette première édition, l’exposition collective « Au fil de l’histoire » proposera un parcours à travers l’évolution de l’art contemporain sénégalais depuis 1966, année du premier Festival mondial des arts nègres. Elle réunira 36 créateurs dans une scénographie annoncée comme immersive, destinée à faire dialoguer les générations, les pratiques et les héritages artistiques. La tapisserie y occupera notamment une place importante. Le cinéaste et plasticien Moussa Sène Absa sera le parrain de l’exposition, tandis que Bamba Lô Kébé en sera l’invité d’honneur. À travers cette rétrospective, les organisateurs souhaitent également interroger les politiques culturelles et les transformations qui ont façonné la scène artistique sénégalaise. Le parcours doit permettre de replacer les œuvres dans une histoire, en donnant à voir les liens entre les différentes générations de créateurs.

Des galeries africaines aux jeunes talents

Le salon annonce également une douzaine d’espaces privés, avec la participation de galeries et d’acteurs venus notamment du Congo, du Nigeria et d’Afrique du Sud, aux côtés d’initiatives sénégalaises. Des artistes indépendants réunis en collectifs auront aussi la possibilité de présenter leurs travaux. Les initiateurs souhaitent ainsi ouvrir le rendez-vous à des créateurs issus de plusieurs pays et de différents circuits de diffusion.

La jeune création disposera, elle aussi, d’un espace. Dix artistes sélectionnés présenteront leurs œuvres dans un espace dédié au ministère de la Culture. Ce volet vise à donner davantage de visibilité à des talents de Dakar et des régions, notamment de Saint-Louis et de Kaolack. Au programme figure également le Lab, placé sous la responsabilité de Massamba Mbaye. Consacré à la réflexion et à la transmission autour des pratiques artistiques contemporaines, il doit compléter les expositions par des échanges sur la création. Un espace de restauration est par ailleurs prévu pour accompagner l’accueil du public et les rencontres sur le site.

Pour Talibouya Diagne, cette première édition doit poser les bases d’un événement durable. Le directeur de Tandem Africa Events souhaite inscrire le salon dans le calendrier de la Biennale et profiter de l’intérêt qu’elle suscite pour renforcer les rencontres entre artistes, professionnels et public. « Je suis fier de présenter cet événement qui en est à sa première édition et que nous souhaitons pérenniser dans le cadre de la Biennale de l’art contemporain », a-t-il déclaré. Avec cette première édition, les organisateurs affichent donc une double ambition : élargir l’accès aux œuvres et développer les liens entre la création et le marché. Reste à traduire cette mise en relation en débouchés pour les artistes et les galeries.

FATOU BA