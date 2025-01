Militairement parlant, en Afrique, le Sénégal occupe la 30e place, selon Global Fire Power qui a précisé que l’Égypte est le leader.

Alors qu’au niveau international, le Sénégal occupe la 125e place en 2025, au classement des puissances militaires, en Afrique, il est au 30e rang. Du moins, c’est ce que dit le site américain spécialisé dans la défense Global Fire Power (GFP) parcouru par l'agence Ecofin.

L’Égypte demeure la première puissance militaire africaine, selon l’édition 2025 du classement des armées les plus puissantes du monde.

Ce pays d’Afrique du Nord, dont la population s’élève à près de 120 millions d’habitants, occupe le 19e rang à l’échelle mondiale, sur un total de 145 pays étudiés dans ce classement qui se base sur plus de 60 indicateurs répartis en neuf catégories (effectifs humains, moyens financiers, géographie, capacités terrestres, capacités navales, capacités aériennes, produits d’utilisation finale, ressources naturelles, logistique). Ces critères sont regroupés pour constituer un indice global de puissance militaire (Power Index) dont le score parfait serait de 0,0000 ; ce qui est impossible dans les faits.

Ainsi, plus on s'éloigne de ce score, plus on recule au classement. L’indice global, qui est mis à jour chaque année, ne prend pas en considération les stocks nucléaires et ne pénalise pas les pays qui ne disposent pas de littoral par le manque d'une force navale.

L’Égypte obtient un score de 0,3427 point, reculant ainsi de quatre rangs par rapport à l’édition 2024 du classement. Le pays arabe transcontinental se trouvant en Afrique du Nord-Est et, pour la péninsule du Sinaï, en Asie de l'Ouest dispose notamment de 440 000 militaires actifs, 480 000 réservistes, 300 000 éléments de forces paramilitaires, 3 620 chars, 1 093 avions militaires et 150 navires et bâtiments de guerre.

L’Algérie (26e rang mondial) occupe la 2e position à l’échelle africaine devant le Nigeria (31e), l’Afrique du Sud (40e), l’Éthiopie (52e), l’Angola (56e), le Maroc (59e), la RD Congo (66e) et le Soudan (73e).

La Libye (76e à l’échelle mondiale) ferme le Top 10 africain (voir le classement complet des 38 pays africains étudiés ci-dessous).

Au total, neuf pays africains ont progressé dans le classement, cette année, par rapport à l’édition 2024 (Tanzanie, Cameroun, Soudan du Sud, Namibie, Niger, Congo, Botswana, Mauritanie, Sénégal), tandis que 14 ont régressé et 15 sont restés stables.

Selon Global Fire Power, les États-Unis demeurent la première puissance militaire mondiale en 2025, devant la Russie, la Chine, l’Inde et la Corée du Sud.

Classement 2025 des passeports africains les plus puissants, selon Henley & Partners : le Sénégal occupe la 30e place et 84e mondial

Sur un autre registre, malgré la progression de plusieurs États par rapport aux précédentes éditions du classement, trois passeports africains figurent dans le Top 50 mondial et permettent de visiter plus de 100 pays sans visa préalable.

Le passeport des Seychelles est celui qui ouvre le plus de portes pour voyager à l’international, cette année, selon le classement 2025 des passeports les plus puissants au monde publié par le cabinet britannique de conseil en citoyenneté et de résidence Henley & Partners.

Le passeport de cet État insulaire, situé dans le nord-ouest de l'océan Indien, occupe le 25e rang mondial et donne accès à 156 destinations.

Les Seychelles gagnent ainsi un rang dans le classement mondial, par rapport, à 2024 dans ‘’The Henley Passport Index 2025’’ qui classe 199 passeports en fonction du nombre de destinations de voyages auxquelles leurs détenteurs peuvent accéder le plus librement, sans visa préalable.

L’indice prend également en compte les cas où les titulaires de passeport peuvent obtenir un visa à l'arrivée, un permis de visite ou une autorisation de voyage électronique (AVE) à l'entrée. Les données utilisées pour réaliser ce classement sont, entre autres, celles fournies par l’International Air Transport Association (IATA) qui regroupe plus de 250 compagnies aériennes.

Le passeport de l’île Maurice (29e rang mondial) occupe la 2e marche du podium à l’échelle africaine, puisqu’il permet de traverser facilement les frontières de 151 destinations sur un total de 227 destinations étudiées. Viennent ensuite les passeports de l’Afrique du Sud (48e rang mondial, 106 destinations), du Botswana (57e, 88 destinations), de la Namibie (62e, 81 destinations), du Lesotho (64e, 79 destinations), de l’Eswatini (65e, 77 destinations), du Malawi (67e, 75 destinations), du Kenya (68e, 74 destinations) et du Maroc (69e, 73 destinations).

Quant au Sénégal, il vient à la 30e place en Afrique et 84e dans le monde.

Ainsi, trois pays africains figurent dans le Top 50 mondial contre deux en 2024, grâce à la forte progression de l’Afrique du Sud qui a gagné cinq rangs dans le classement cette année.

Le bas du tableau africain est occupé par le Soudan du Sud (96e rang mondial), le Soudan (97e), l’Érythrée (98e), la Libye (100e) et la Somalie (102e).

Sur le plan mondial, le passeport singapourien occupe le premier rang des sésames les plus utiles pour voyager à travers le globe, avec un accès sans visa à 195 destinations, devant ceux du Japon, de la Finlande, de la France et de l’Allemagne.

CHEIKH THIAM (Avec l’agence Ecofin)