Comme tous les ans, le magazine américain Forbes a publié ce vendredi le classement des joueurs les mieux payés au monde. Parti à Al-Nassr cet été, Sadio Mané se retrouve dans le top 10 du tableau. La star sénégalaise arrive à la 8e place, avec 49,52 millions d’euros (environ 32,46 milliards de francs CFA), juste derrière Mohamed Salah (7e, 50,47 M€), mais devant Kevin De Bruyne et enfin Harry Kane (10e, 34,28 M€).

Ce classement est dominé par son coéquipier à Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, avec 247,6 millions d'euros remportés sur l'année 2023, dont 190,46 millions de dollars grâce à son contrat avec le club saoudien. Loin derrière le Portugais, Lionel Messi (2e, 128,56 M€), grâce à son deal avec l'Inter Miami, et Neymar (3e, 106,66 M€), transféré du Paris Saint-Germain à Al-Hilal, complètent le podium. Grâce à son bail en or au PSG, l'attaquant français Kylian Mbappé (4e, 104,75 M€) est le premier joueur évoluant en Europe dans ce top. On retrouve ensuite Karim Benzema à la 5e place (100,94 M€) devant Erling Haaland (6e, 55,23 M€).